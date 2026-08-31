Stellantis confirme l’arrivée d’Arnaud Belloni et confie DS à Xavier Chardon

Stellantis officialise une vaste réorganisation de ses marques en Europe, effective le 1er septembre 2026. Comme l’avait révélé Le Journal de l’Automobile, Arnaud Belloni rejoint le groupe pour prendre la direction du marketing européen et succéder à Olivier François à la tête de Fiat. Le constructeur confirme également le placement de DS Automobiles sous la responsabilité de Xavier Chardon, directeur général de Citroën. Les deux informations sont désormais officielles.

Arnaud Belloni succède à Olivier François

Comme nous l’annoncions dès le 2 juillet 2026, après son départ de Renault Group, Arnaud Belloni était en passe de rejoindre Stellantis pour prendre en charge le marketing européen avant d’élargir son périmètre à la direction d’une marque. Le scénario est désormais confirmé. Arnaud Belloni est nommé CEO de Fiat, Abarth et Lancia, ainsi que chief marketing officer de Stellantis pour l’Europe.

Cette arrivée marque un retour aux sources pour le dirigeant. Avant de rejoindre Renault Group en novembre 2020 à la demande de Luca de Meo, Arnaud Belloni avait passé seize ans à piloter la stratégie marketing de marques françaises et italiennes. Il avait notamment travaillé avec Olivier François au sein du groupe Fiat.

Chez Renault, il a d’abord exercé les fonctions de directeur mondial du marketing, avant de devenir chief branding officer de l’ensemble des marques du groupe en mai 2023. Il a participé au repositionnement de Renault et accompagné le lancement de modèles emblématiques comme la Renault 5 E-Tech électrique.

Arnaud Belloni succède à Olivier François, qui l’accompagnera jusqu’à la mi-octobre 2026 afin d’assurer la transition. Après plus de trente ans dans le groupe, ce dernier quittera ses responsabilités opérationnelles, mais continuera à travailler avec Stellantis en tant que conseiller stratégique.

Olivier François dirige Fiat depuis 2011 et occupait également la fonction de directeur marketing mondial de Stellantis. Son passage de relais avec Arnaud Belloni avait déjà été évoqué par nos sources début juillet.

DS Automobiles officiellement confiée à Xavier Chardon

Stellantis confirme également une autre information publiée par Le Journal de l’Automobile, le 29 mai 2026. Xavier Chardon, directeur général de Citroën, devient CEO de DS Automobiles en complément de ses fonctions actuelles.

Cette double responsabilité concrétise l’intégration de DS Automobiles dans l’organisation de Citroën, annoncée lors de la présentation du plan FaSTLAne 2030 du constructeur par Antonio Filosa. La marque premium conserve toutefois son identité et son réseau de distribution.

Stellantis présente désormais DS Automobiles comme une marque spécialisée, davantage centrée sur son marché d’origine et adossée à Citroën pour certaines fonctions. Une organisation similaire est mise en place entre Lancia et Fiat.

Le groupe précise également la nouvelle organisation commerciale. Laurent Diot, actuellement responsable de Citroën pour la région Enlarged Europe, prendra aussi en charge DS Automobiles. Il sera fonctionnellement rattaché à Xavier Chardon.

Gaetano Thorel ajoutera, de son côté, Lancia à ses responsabilités actuelles pour Fiat et Abarth en Europe. Il dépendra d’Arnaud Belloni.

Xavier Peugeot chargé de relancer Jeep en Europe

Jusqu’à présent directeur général de DS Automobiles, Xavier Peugeot devient responsable de Jeep en Europe. Ce poste, nouvellement créé, sera directement rattaché à Emanuele Cappellano.

Stellantis veut ainsi donner à Jeep un pilotage spécifique afin d’accélérer son développement européen dans les domaines des produits, du marketing et des ventes.

Fabio Catone est confirmé à la tête des marques Jeep, Ram et Dodge dans la région Enlarged Europe. Il sera désormais rattaché fonctionnellement à Xavier Peugeot.

Enfin, Roberta Zerbi aura pour mission de piloter l’expérience client et le développement du réseau. Les opérations commerciales européennes demeurent placées sous la responsabilité de Maurizio Zuares.