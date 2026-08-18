Stellantis rappelle 955 000 véhicules pour un défaut de caméra

La série noire se poursuit pour Stellantis. Selon l’agence Reuters, le constructeur a annoncé, le 17 août 2026, le rappel de 955 000 véhicules dans le monde. Le défaut identifié concerne le logiciel du système radio et multimédia, qui peut empêcher l'affichage correct de l'image transmise par la caméra de recul lorsque la marche arrière est engagée.

Le constructeur précise n'avoir recensé, à ce stade, aucun accident ni blessure en lien avec cette anomalie. Celle-ci prive néanmoins l'automobiliste d'un dispositif destiné à améliorer la visibilité lors des manœuvres. Dans l'attente du correctif, le groupe recommande aux conducteurs confrontés à une absence d'image de s'appuyer sur les rétroviseurs intérieur et extérieurs.

Les marques américaines concernées

La campagne porte essentiellement sur des véhicules de 2026 et 2027 appartenant aux gammes nord-américaines de Stellantis. Elle concerne les Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid et Voyager, la Dodge Charger ainsi que plusieurs modèles Jeep : Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer et Wrangler. Chez Ram, les pick-up 1500 et 2500 ainsi que l'utilitaire ProMaster figurent également dans le périmètre.

Les États-Unis concentrent l'essentiel des volumes, avec environ 848 000 unités. Les 107 000 véhicules restants sont répartis entre le Canada, le Mexique et d'autres marchés. Les versions européennes ne sont pas mentionnées dans la campagne communiquée par Stellantis, qui cible des modèles et des configurations techniques principalement destinés à l'Amérique du Nord.

Aux États-Unis, les caméras de recul sont obligatoires sur les véhicules légers neufs depuis mai 2018. Cette mesure avait été décidée par l'agence fédérale de sécurité routière, la NHTSA, afin de réduire les accidents survenant pendant les marches arrière.

Une intervention OTA

La nature logicielle du problème simplifie la mise en œuvre de la campagne. Les propriétaires n'auront pas à prendre rendez-vous dans le réseau pour faire corriger leur véhicule. Stellantis prévoit de diffuser une mise à jour à distance, selon le principe de l'"over-the-air" (OTA). Une notification apparaîtra sur l'écran multimédia dès que le nouveau logiciel sera disponible. L'utilisateur devra alors lancer son installation.

Cette procédure limite les contraintes pour les clients, mais aussi la charge opérationnelle supportée par les ateliers. Le déploiement à distance ne dispense pas pour autant le constructeur d'identifier précisément les unités touchées, d'informer leurs propriétaires et de suivre l'installation du correctif.

Ce rappel fait écho à une précédente campagne menée par Stellantis en 2024. Près de 1,2 million de véhicules avaient alors été rappelés aux États-Unis et au Canada en raison d'une autre anomalie logicielle susceptible de désactiver l'image de la caméra de recul. Là encore, le constructeur avait privilégié une mise à jour à distance pour résoudre le défaut.