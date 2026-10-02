Les patrons de l'automobile française à l'honneur

Le palmarès des EuroStars 2026 de nos confrères d'Automotive News Europe est très français. En effet, Philippe Brunet a été récompensé dans la catégorie CTO, Xavier Chardon dans celle des patrons de marque, François Provost dans celle des patrons de groupe et Gilles Le Borne a reçu un prix spécial.

La seule personnalité non française est Meredith Kelly, la responsable mondiale du marketing de Skoda, couronnée dans la catégorie Ventes et Marketing.

Prix Patron de marque : Xavier Chardon

Xavier Chardon a donc été récompensé dans la catégorie patron de marque pour le travail réalisé à la tête de Citroën depuis mai 2025.

"Je remercie les Automotive News Europe Eurostars Awards pour cette reconnaissance", a indiqué Xavier Chardon. "Cette distinction n’est pas une récompense individuelle, elle est avant tout celle des équipes et du réseau de distribution Citroën, dont l’engagement et la passion nous permettent de poursuivre la transformation de la marque."

Prix CTO : Philippe Brunet

Philippe Brunet, CTO du groupe Renault, a quant à lui été récompensé pour son travail réalisé sur l'ingénierie du constructeur français et notamment cette quête d'accélérer le temps de développement des modèles. Automotive News Europe (ANE) souligne l'apport, dans les projets Twingo/Spring, du centre de recherche ACDC en Chine.

Prix Patron de groupe : François Provost

Arrivé à une période charnière à la tête de Renault, ANE souligne les choix faits par François Provost depuis son arrivée et qui sont payants pour l'heure. D'ailleurs, le journal souligne qu'au premier semestre 2026, "avec une marge d'exploitation de 5,2 %, le groupe Renault a obtenu de solides résultats, rivalisant même avec des marques premium comme Audi, BMW ou Mercedes-Benz."

Prix Ventes et Marketing : Meredith Kelly

Pour saluer le travail de Meredith Kelly, responsable marketing de Skoda, nos confrères ont mis en avant la performance commerciale de la marque tchèque, notamment en Europe, et sa réussite sur le marché des véhicules électriques.

Prix Spécial : Gilles Le Borgne

Enfin, ANE a remis un prix spécial à Gilles Le Borgne pour son rôle aussi bien chez PSA que chez Renault.

Chez PSA, dans les années 2010, il a notamment posé les fondations de la renaissance du groupe avec les plateformes EMP2, CMP ou encore en préparant le virage vers l'électrique. À son arrivée chez Renault en 2020, il s'est employé à rendre l'ingénierie plus efficace en réduisant de 25 % le temps de développement et les coûts de 35 %. Les Scenic et R5 E-Tech, auréolés du prix de voitures de l'année, ont été développés sous la responsabilité de Gilles Le Borgne, souligne ANE.