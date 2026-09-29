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Distribution

Renault Retail Group s'installe dans le bassin d'Arcachon

Publié le 29 septembre 2026

Par Christophe Bourgeois
< 1 min de lecture
Renault Côte d'Argent s'apprête à tourner une page de son histoire. L'un des derniers distributeurs indépendants de la marque au losange devrait céder ses trois concessions de La Teste-de-Buch, Biganos (33) et Biscarrosse (40) à la filiale de distribution du constructeur.
La filiale de Renault va reprendre la distribution des affaires de La Teste-de-Buch, Biganos (33) et Biscarosse (40). ©GoogleStreetView

Renault Retail Group (RRG) va renforcer ses positions en Gironde (33) et dans les Landes (40). La filiale de distribution du constructeur s’apprête à reprendre à JB Holding, détenue par Jacques Bellec, la société Côte d’Argent Autos. L’opération, qui doit encore recevoir le feu vert de l’Autorité de la concurrence, porte sur les activités Renault et Dacia exploitées à La Teste-de-Buch, Biganos, deux villes du bassin d'Arcachon, et Biscarrosse.

 

L’ensemble représente un poids non négligeable. Côte d’Argent Autos a réalisé 66,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, contre 62,2 millions un an auparavant, et emploie plus d’une centaine de salariés. La société assure la vente, la réparation et la location de véhicules Renault et Dacia ainsi que la distribution de pièces détachées.

 

Avant la réalisation de l’opération, Côte d’Argent Autos doit également absorber MJ 33, société implantée à La Teste-de-Buch et spécialisée dans l’entretien et la réparation automobile.

 

Cette cession marque le retrait de Jacques Bellec, présent dans le réseau Renault du bassin d’Arcachon depuis 2011. Il avait alors repris les concessions d’Arcachon, La Teste-de-Buch et Biganos à Jean-Pierre Vergnolles, avant d’étendre son périmètre à Biscarrosse.

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