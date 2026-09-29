Marché français : vers un bon mois de septembre 2026 ?

Il semble que le mois de septembre 2026 sera bon. En effet, au soir du 28 septembre 2026, deux jours avant la clôture, les immatriculations VP sont en hausse de 11,6 %.

Pour l'heure, AAA Data totalise 118 803 exemplaires mis à la route au soir du 28 septembre, contre 106 436 un an plus tôt.

Mais les deux derniers jours devraient encore être très actifs puisque le mois de septembre 2025 avait totalisé 140 354 immatriculations.

Stellantis perd des parts de marché

Dans ce contexte, Stellantis est en croissance de 3,4 %, donc perd des parts de marché. Peugeot est en retard avec -0,7 %, comme Opel (-15,8 %), DS (-26 %) et Jeep (-28,8 %). Heureusement pour le groupe, Citroën, avec +14,1 %, et Fiat, avec +38,9 %, permettent de limiter la casse.

Le groupe Renault résiste mieux en faisant presque aussi bien que le marché. En effet, le Losange affiche +10,9 %, avec 31 208 immatriculations.

Une croissance tirée par la marque Renault (+23,4 %) alors que Dacia est toujours dans le dur avec un recul de 15,2 %, avec 8 103 unités jusqu'ici. Alpine a quasiment doublé ses chiffres mensuels sur le mois avec +96,4 % et 595 unités.

Le groupe VW dans le dur

Le groupe Volkswagen semble se diriger vers un mois de septembre difficile. En effet, les immatriculations reculent de 13,25 %, à 13 797 unités.

La performance de Skoda (+10,9 %) devrait être annihilée par VW (-8,8 %), Audi (-30,3 %), Cupra (-25,7 %) et Seat (-55,1 %).

Avec 7 352 immatriculations au 28 septembre, Toyota perd 6,4 %, alors que Kia affiche une croissance de 64,4 %, avec 3 141 unités. Hyundai reste positif (+2,2 %) mais perd logiquement un peu de terrain.

Tesla semble aussi réaliser un beau mois de septembre avec déjà 8 803 immatriculations enregistrées, soit une croissance de 78 % par rapport à septembre 2025.

MG en recul de 0,7 %

Enfin dans l'univers premium où la situation est difficile pour Audi, Mercedes-Benz est en croissance de 4,5 % (3 351 unités). La marque BMW fait encore mieux avec +10,7 % et 3 980 véhicules mis à la route.

Dans la galaxie des marques chinoises, une fois n'est pas coutume, MG recule de 0,7 % jusqu'ici, avec 3 563 immatriculations. BYD est toujours bien orienté avec 2 807 immatriculations et une croissance de 195,5 %.

Quant à Chery, avec ses marques Omoda et Jaecoo, le groupe affiche après 28 jours d'activité en septembre 2 758 immatriculations. Enfin, Leapmotor, distribuée par le réseau Stellantis, progresse (+221,4 %), certes, mais les volumes restent faibles avec 855 modèles.

Le VUL reste dans le rouge

Enfin, le marché du véhicule utilitaires léger reste dans le rouge. Au soir du 28 septembre, 21 250 VUL ont pris la route, soit un recul de 11,8 %, à 6 902 unités. Dans ce contexte, Stellantis plonge de 13,25 %, avec Peugeot qui affiche -19,3 %.

Renault fait à peine mieux avec 6 303 immatriculations et un recul de 12,4 %. Ford limite la casse (-2,6 %) alors que Volkswagen (-19,4 %) et Mercedes-Benz (-25,6 %) souffrent.