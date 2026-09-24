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L’électrique aux portes du pouvoir en Europe

Publié le 24 septembre 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Les livraisons de voitures électriques poursuivent leur envol dans l’Union européenne avec 1,64 million d’unités à fin août 2026, un score en hausse de 44,9 %. Toutes les propositions électrifiées gagnent du terrain, au détriment des véhicules thermiques.
marché auto europe 2026
Les voitures électriques représentent 21,7 % du marché automobile de l'UE à fin août 2026. ©AdobeStock-Nutchanart

À l’exception notable de la Pologne, les livraisons de voitures électriques progressent dans tous les pays de l’Union européenne sur les huit premiers mois de 2026. Elles affichent une hausse de 44,9 %, à 1,641 million d’unités, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Leur part de marché est passée de 15,8 % à 21,7 % en l'espace d'un an.

 

En volume, l’Allemagne mène la troupe avec 515 545 immatriculations d’électriques (+53,1 %), devant la France (322 099, +74,2 %), la Belgique (108 879, +13,1 %) et le Danemark (106 265, +40,9 %). En revanche, en termes de croissance, la palme revient à la Croatie avec une poussée de 329 % de l’électrique.

 

Les hybrides gagnent aussi du terrain

 

Plus globalement, toutes les propositions électrifiées sont orientées à la hausse dans l’UE. Elles représentent à présent 68 % du marché européen. Les hybrides rechargeables gagnent 19,6 %, à 758 082 unités, tandis que les mild et full hybrid, regroupées par l’ACEA, cumulent 2,759 millions d’immatriculations, à +11,1 %.

 

Un premier semestre 2026 positif pour le marché automobile européen

 

À l’inverse, les voitures thermiques sont en net recul. Les modèles essence et diesel chutent de 18,6 %, respectivement à 1,634 million et 550 692 unités. Ce qui nous donne un marché global de l’Union européenne en progression de 5,3 % à fin août, avec 7,546 millions d’immatriculations cumulées.

 

Le groupe VW reste leader

 

Dans ce contexte globalement positif, le groupe Volkswagen reste leader du marché européen avec une part de marché de 26,5 % et près de deux millions de livraisons (+1,3 %). Le géant allemand, en très grande difficulté sur d’autres continents, devance Stellantis (1,2 million, +5,2 %) et Renault Group (781 285, -4 %).

 

©ACEA

 

Les constructeurs enregistrant les plus fortes croissances sont les chinois Leapmotor (+426,8 %), Chery (+251 %) et BYD (+163 %), ainsi que le groupe américain Tesla (+65,9 %). Plusieurs marques traditionnelles reculent en revanche, comme Alfa Romeo (-23,9 %), DS (-15 %), Ford (-17,7 %), Hyundai (-12,7 %) ou Dacia (-9,8 %). (avec AFP)

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