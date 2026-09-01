Risque routier : de l’obligation réglementaire au levier de performance

Le risque routier ne relève plus seulement de la sécurité. Obligations de l’employeur, coûts de flotte, RSE et accompagnement des conducteurs : une prévention structurée devient un véritable levier de performance pour l’entreprise.

Pourquoi le risque routier est-il devenu un sujet prioritaire pour les entreprises ?

Pendant longtemps, il était essentiellement perçu comme un sujet de sécurité. Aujourd’hui, les entreprises découvrent qu’il concerne également leurs obligations réglementaires, leur performance économique, leur politique RSE et leur responsabilité d’employeur.

Le risque routier demeure la première cause de mortalité au travail et chaque accident entraîne des conséquences bien plus larges que les seuls dommages matériels.

Il impacte l’organisation, les collaborateurs, les coûts de fonctionnement et peut engager la responsabilité de l’entreprise lorsqu’aucune démarche de prévention n’a été mise en œuvre.

Au-delà de la conformité, quels bénéfices une entreprise peut-elle attendre ?

La prévention et l’éco-conduite produit des effets très concrets. Elle permet naturellement de réduire la sinistralité (-50% de sinistres responsables en moy.), mais également de diminuer les consommations d’énergie (-25% en moy.), les coûts d’entretien, les immobilisations de véhicules et les dépenses liées aux assurances (-25% en moy.).

Elle améliore aussi le bilan carbone de l’entreprise et contribue aux objectifs RSE. Enfin, elle accompagne les collaborateurs, notamment après un accident, en limitant les conséquences psychologiques et en favorisant un retour serein à la conduite.

Une démarche globale de prévention

Actua Formation accompagne les entreprises grâce à des analyses post-accident, des audits de conduite, des formations aux risques routiers, à l’éco-conduite et aux véhicules électriques, ainsi qu’au suivi des conducteurs poly-accidentés.

L’objectif est de réduire durablement la sinistralité, maîtriser les coûts d’exploitation et répondre aux obligations réglementaires.

Les actions menées produisent des résultats durables lorsqu’elles s’inscrivent dans une démarche structurée de suivi et d’accompagnement. 100 % des entreprises accompagnées par nos équipes ont amélioré leur bilan carbone et leur taux de sinistralité.