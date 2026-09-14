Coup de frein pour le marché des utilitaires d'occasion en août 2026

Les véhicules utilitaires n'ont pas échappé à l'inertie du marché français des véhicules d'occasion en août 2026. D'après AAA Data, le nombre de transactions a décliné de 4,7 % comparativement à l'an passé, retombant à 53 469 échanges tous canaux confondus.

Une contre-performance supplémentaire au bilan qui plombe un peu plus les comptes. Depuis le début de l'exercice actuel, 569 544 véhicules utilitaires d'occasion ont changé de main, soit 2 % de moins que l'an passé au même point de passage.

Un top 10 en repli qui consolide pourtant sa part de marché

Au cours du mois tout juste écoulé, aucune des marques du top 10 (les seules à concerner plus 1 000 transactions) n'a échappé à la tendance baissière. Renault (-4 %, à 15 430 unités) et Peugeot (-4,5 %, à près de 9 100 unités) ont limité la casse par rapport à la moyenne de la classe, mais Citroën n'y est pas parvenue. La marque aux chevrons a perdu 5,8 %, à 8 820 unités.

Il convient de souligner la résilience de la marque Nissan. Créditée de 1 133 véhicules utilitaires d'occasion revendus en août, la marque japonaise n'a plié que de 1,4 %. Cependant, après huit mois, le fabricant du Townstar accuse une contraction de 2,8 %, à 11 930 VU d'occasion revendus.

Le top 10 a compilé 50 739 unités en août 2026, soit un retrait annuel de 4,6 % à périmètre équivalent. Mais les leaders du marché ont conjugué une pénétration de marché de 94,9 %, contre 94,8 % un an plus tôt.

Depuis le début de l'année, parmi les marques du top 10, Iveco (16 950 unités) et Opel (12 100 unités) sont celles qui s'en sortent le mieux avec seulement 0,3 % de baisse de rythme. Citroën aussi, dans une autre mesure, s'en tire mieux que la moyenne (93 900 VUO ; -1 %).

L'exercice 2026 s'avère plus compliqué pour des marques historiquement fortes. Fiat (-4 %, à 44 400 VUO), Mercedes (-4,4 %, à 30 960 VUO) ou encore Volkswagen (-3,1 %, à 24 960 VUO) plongent assez nettement par rapport à l'an passé.

Les dix premières références du marché totalisent 540 572 unités, soit 94,9 % de pénétration comme l'an passé. Ce score s'aligne sur la tendance de marché puisqu'il plonge de 2 % comparativement à 2025.

Un marché encore positif sur le temps long

Sur douze mois consécutifs, à fin août, le marché des véhicules utilitaires d'occasion totalise 875 015 transactions. Un volume en légère progression par rapport à la période précédente (+0,7 %).

À cette échelle de temps, AAA Data nous apprend que l'activité a été tirée par les VUO âgés de moins d'un an. Avec plus de 42 300 unités, le segment a bondi de 11,4 %. En revanche, en repassant sous les 151 000 unités, la tranche des produits de 2-5 ans a plongé de 10,9 %. Ce qui est bien dommageable pour celle qui compte parmi les plus prisées des acheteurs de VUO.