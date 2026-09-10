Auto1 Group : Christian Wallentin rend les clés de la direction financière

Auto1 Group est contraint de laisser partir l'un de ses cadres les plus haut placés. L'entreprise spécialisée dans le remarketing des voitures d'occasion a officialisé le départ de Christian Wallentin, son directeur financier.

Un départ demandé par l'intéressé pour un motif familial, a précisé l'entreprise allemande cotée en Bourse, dans un communiqué publié le 9 septembre 2026. Christian Wallentin restera disponible pour Auto1 Group en tant que conseiller.

Le temps de trouver son remplaçant, Christian Bertermann, le président-cofondateur du groupe, prendra en charge la responsabilité du département financier. Une prise de fonction à effet immédiat.

Auto1 Group et ses filiales de revente de voitures d'occasion, dont Auto1.com pour les transactions BtoB et Autohero pour le commerce BtoC, opèrent dans une trentaine de pays européens. La société dans son ensemble emploie autour de 8 600 collaborateurs. L'an passé, les quelque 842 000 VO écoulés ont généré 8,2 milliards de chiffres d'affaires.