Avec Imagin.studio, Autorigin réinvente le rapport d’historique de véhicules d'occasion

Depuis que Pierre-Emmanuel Tanguy a repris les rênes d'Autorigin, les améliorations s'enchaînent. Début septembre 2026, l'éditeur de rapports d'historique de voitures d'occasion a officialisé un accord avec Imagin.studio pour aller plus loin dans l'expérience digitale proposée aux utilisateurs de la plateforme.

En connectant son environnement à celui de cette entreprise, Autorigin s'est doté d'une couche de visualisation en temps réel des véhicules. Ainsi, les données complexes relatives aux voitures d’occasion deviennent plus faciles à comprendre, grâce à un rendu différent des traditionnels rapports.

"Un rapport d’historique du véhicule n’est utile que si le client est en mesure de comprendre ce que les données lui indiquent. L’ajout d’images précises du véhicule offre aux utilisateurs un point de référence immédiat pour des informations telles que les zones endommagées et les dimensions", a expliqué le PDG d'Autorigin.

Des images qui génèrent de la satisfaction

Une transformation qui semble porter ses fruits. Depuis que la société tricolore s'est associée à Imagin.studio, le taux de satisfaction client a augmenté de 13 points. Ce qui ne manque pas de faire réagir Martijn Versteegen, le PDG de la société néerlandaise. "Autorigin est un bon exemple d’utilisation des images de véhicules comme partie intégrante de l'information, plutôt que comme simple élément décoratif", apprécie-t-il.

Plus tôt dans l'année 2026, Autorigin avait introduit un système d'évaluation des véhicules d'occasion. En se fondant sur les informations collectées, le résultat donnait un niveau de graduation du risque de la même manière que la qualité des aliments est notée sur l'échelle Nutri-Score.