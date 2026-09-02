Top 100 : le podium 2025 sur le marché du véhicule d'occasion

Les membres du top 100 des groupes de distribution sur le marché des voitures d'occasion ont encore perdu du terrain, d'après les données compilées par Le Journal de l'Automobile. En 2025, le volume de reventes cumulé sur tous les canaux par les plus grands concessionnaires français a fléchi de 1,2 %, à 1,15 million d'unités, par rapport à l'année précédente.

Quelque 14 360 voitures de moins qui reflètent un contexte de marché compliqué en 2025 pour les voitures d'occasion. Pour mémoire, tandis que le nombre global de transactions a gagné 0,8 % à 5,396 millions d'unités, le canal du BtoC a fondu de 11,3 %, à 2,203 millions d'unités l'an passé, d'après AAA Data.

Retrouvez ici l'intégralité du Top 100 de la distribution 2025 en fonction des VO écoulés

Les 13 360 voitures en moins d'une année sur l'autre font une différence notable. En effet, la part des groupes de distribution sur le marché des voitures d'occasion se délite. Elle est passée de 21,7 % en 2024 à 21,3 % en 2025.

Le haut du panier perd de l'activité

Les données collectées révèlent qu'au fil du temps les groupes qui composent aussi bien le top 10 que le top 20 vendent toujours moins de voitures d'occasion. Prenons d'abord l'élite. Les dix premiers ont empilé 396 624 ventes l'an passé, soit -2,2 % par rapport à 2024, qui était déjà en recul annuel de 0,6 %.

Le constat reste le même quand l'analyse s'étend aux vingt premières références du secteur. Leur cumul est égratigné de 0,5 %, à 619 920 unités, contre 623 300 VO l'an passé et presque 624 800 unités en 2023.

De fait, l'influence des dix principaux concessionnaires sur le bilan du top 100 diminue. Alors qu'elle était de 36,2 % en 2023, elle a glissé vers un taux de 34,5 % en 2025 (-0,3 point par rapport à 2024).

Pour le périmètre des vingt premiers, il y a du mieux en revanche, avec une pénétration de 53,9 %, contre 53,5 % en 2024. Mais cela reste loin des 55,5 % de 2023.

Podium inchangé, GGP en conquête

Le tassement de 3,4 % subi par Autosphere ne le fait pas descendre du sommet du classement pour autant. La filiale d'Emil Frey France, groupe désormais présidé par Stéphane Caldairou, a réalisé 89 000 transactions. Le podium compte toujours BYmyCAR (50 680 VO ; +2,5 %) et Gueudet 1880 (45 800 VO ; -0,6 %) sur les deuxième et troisième marches.

Seul changement dans le top 10 : l'entrée de GGP (26 000 VO ; +11,1 %) à la place du groupe Mary (25 300 VO ; +2,5 %). Derrière, en revanche, l'année 2025 a provoqué un bouleversement dans la hiérarchie. Le groupe Dubreuil en sort gagnant. Sa croissance de 11,5 %, à 22 700 unités, lui a permis de grimper du 18e au 13e rang, alors que les concessionnaires suivants sont dans un mouchoir de poche.