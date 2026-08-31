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Distribution

Le groupe Sud Loire Automobiles en liquidation judiciaire

Publié le 31 août 2026

Par Christophe Bourgeois
< 1 min de lecture
Après les groupes Cavallari et Pujol, le distributeur ligérien Sud Loire Automobiles a été placé en liquidation judiciaire. Ce concessionnaire détenait les panneaux Mitsubishi, Ford et Honda, et avait déjà cédé ses trois affaires Kia à GCA en janvier 2026.
Sud Loire Automobiles liquidation judiciaire
Après avoir cédé ses affaires Kia (photo), le groupe Sud Loire Automobiles a été placé en liquidation judiciaire. ©GoogleStreetView

Les six mois de redressement judiciaire n'auront pas suffi. Le groupe Sud Loire Automobiles a été placé en liquidation judiciaire durant l'été 2026. Le distributeur, qui représentait les marques Kia, Mitsubishi, Honda et Ford dans le Loir-et-Cher (41) et l'Indre-et-Loire (37), a définitivement fermé ses portes. En 2024, le groupe avait commercialisé 779 véhicules neufs, dont 585 Kia, et avait réalisé un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, en baisse de 6 %. Il employait 69 personnes.

 

Piloté par Christian Rossello, distributeur Mitsubishi depuis 2001, puis par sa fille Stéphanie Barbier, le groupe était pourtant récemment en phase de croissance externe. Il avait repris en 2022 le panneau Ford au groupe Bourgoin, dans le Loir-et-Cher, à Blois et à Vendôme.

 

Néanmoins, la situation avait évolué puisqu'en janvier 2026, le groupe nantais GCA reprenait les trois concessions Kia, celle de Blois (41) et les deux autres dans l'agglomération de Tours (37), à Saint-Cyr, au nord de la Loire, et à Chambray-les-Tours, au sud du fleuve.

 

Cette liquidation fait suite à celles des groupes Cavallari et Pujol qui ont respectivement fermé en janvier et en mars 2026.

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