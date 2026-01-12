GCA mise sur Kia dans le Centre-Val de Loire

Publié le 12 janvier 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Le groupe piloté par David Gaist étend son territoire en reprenant trois concessions Kia dans les départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Ce rachat va lui permettre d'asseoir sa présence dans le classement des premiers distributeurs de la marque sud-coréenne en France.

Le groupe Rossello a vendu ses affaires Kia de Tours (37) et de Blois (41). ©GoogleStreetView

Le groupe GCA est sur le point de reprendre, selon l'Autorité de la concurrence, trois concessions Kia dans la région Centre-Val de Loire. La première se situe à Blois (41) et les deux autres dans l'agglomération de Tours (37), à Saint-Cyr, au nord de la Loire, et à Chambray-les-Tours, au sud du fleuve. GCA aborde 2026 comme une année "exigeante, mais pleine de promesses" Ces concessions sont aujourd'hui détenues par le groupe familial Rossello. Créé en 2001 par Christian Rossello, distributeur Mitsubishi, il est dirigé depuis 2018 par sa fille Stéphanie. Au fil des deux décennies, le groupe, dont le siège est à Blois, s'est développé avec Honda, puis au début des années 2020, avec Kia et Ford. Il distribue Kia à Blois et Ford à Vendôme. Selon nos informations, l'autre marque à volume du groupe, Ford, serait à vendre. Top 3 dans le réseau Kia Avec cette acquisition, le distributeur GCA va renforcer sa présence avec Kia. "En fonction des années, cela peut représenter entre 500 et 800 véhicules neufs", nous confiait David Gaist, président du groupe GCA. Avec un tel volume, le groupe confirmera sa position de troisième distributeur de la marque en France. Pour rappel, le groupe dirigé par David Gaist a écoulé près de 2 373 Kia en 2024 (source constructeur), laissant pour quelques unités la troisième marche du podium au groupe Vulcain. L'an passé, l'opérateur choletais a progressé, atteignant 2 432 VN. Cette reprise, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et qui emploie une vingtaine d'employés, sera également l'occasion pour le groupe GCA d'élargir son territoire. Présent sur la façade atlantique, en basse Normandie, en Île-de-France et en Corse, il était en effet jusqu'ici absent de la région Centre-Val de Loire.

