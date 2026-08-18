Renault s'empare du podium des électriques en juillet 2026 et menace Tesla

Le marché français de la voiture électrique a connu un mois de juillet particulièrement dynamique. Selon les données d’immatriculations par modèle et par énergie, 44 378 unités 100 % électriques ont été mises à la route, sur un marché total de 126 808 voitures particulières. L’électrique représente ainsi 35 % des immatriculations du mois. Sur les sept premiers mois de 2026, les volumes électriques atteignent 285 940 unités, soit 29,1 % des 983 974 voitures particulières immatriculées en France.

La Renault 5 nettement en tête en juillet

Avec 3 794 immatriculations, la Renault 5 est la voiture électrique la plus vendue en juillet. Ses volumes progressent de 86,6 % par rapport à juillet 2025. Elle devance largement le Renault Scenic E-Tech, deuxième avec 2 910 unités et une croissance de 262,4 %.

La nouvelle Renault Twingo complète le podium avec 2 564 immatriculations. Elle devance le Tesla Model Y, crédité de 2 401 unités. Le SUV réalise néanmoins une forte progression de 145,3 % par rapport à juillet 2025. La Peugeot e-208 occupe la cinquième place avec 1 941 unités, en hausse de 317,4 %. Elle précède le Skoda Elroq, avec 1 341 immatriculations, et la Citroën ë-C3, avec 1 320 unités. Le Volkswagen ID.4 se classe huitième avec 1 291 exemplaires, devant la Renault Megane E-Tech, à 1 185 unités. La nouvelle Kia EV2 entre directement dans le top 10 avec 1 037 immatriculations.

Le Tesla Model Y conserve la première place depuis janvier

Au cumul des sept premiers mois, le Tesla Model Y reste la voiture électrique la plus immatriculée en France avec 25 036 unités. Son avance sur la Renault 5 est cependant devenue très mince : la citadine française totalise 24 456 immatriculations, soit seulement 580 unités de moins.

Le Renault Scenic occupe la troisième place avec 16 039 unités, en hausse de 82,3 %. Derrière ce trio, la Peugeot e-208 atteint 9 990 immatriculations, devant la Citroën ë-C3, à 9 840 unités. Cette dernière recule légèrement de 2,1 % depuis le début de l’année, malgré son très bon résultat de juillet.

La Renault Megane E-Tech prend la sixième place avec 8 361 unités, en progression de 78,7 %. Elle devance la nouvelle Twingo, qui totalise déjà 7 917 immatriculations, le Volkswagen ID.4, à 7 754 unités, et le Skoda Elroq, à 7 452 unités. La Peugeot e-3008 ferme le top 10 avec 6 359 exemplaires.

Renault place quatre modèles dans le top 10

Le classement confirme la puissance de Renault sur le marché électrique français. La marque place quatre modèles parmi les dix meilleures ventes depuis janvier : la Renault 5, le Scenic, la Megane E-Tech et la Twingo. En juillet, trois Renault occupent même les trois premières places.

Les groupes français sont également bien représentés avec les Peugeot e-208 et e-3008 ainsi que la Citroën ë-C3. Tesla ne conserve qu’un seul modèle dans le top 10 cumulé. La Model 3 reste treizième sur sept mois avec 6 008 unités, malgré un mois de juillet limité à seulement 23 immatriculations, en recul de 92,9 %.

Le renouvellement de l’offre modifie rapidement la hiérarchie. La Twingo, la Kia EV2 et plusieurs nouveautés installent d’emblée des volumes importants, tandis que des modèles plus établis, comme les Volkswagen ID.4 et Skoda Elroq, enregistrent également des croissances à trois chiffres. La très faible avance du Model Y sur la Renault 5 laisse désormais entrevoir une bataille serrée pour la première place annuelle.