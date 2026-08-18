Marché automobile : la voiture électrique prend le pouvoir en France

Le marché automobile français a retrouvé des couleurs en juillet. Selon les données de AAA Data, 126 808 voitures particulières neuves ont été immatriculées au cours du mois, soit une progression de 9 % par rapport à juillet 2025. Sur les sept premiers mois de l’année, le marché atteint 983 974 unités, en hausse de 2,7 %.

Cette croissance globale ne traduit toutefois pas une amélioration homogène du marché. Elle repose très largement sur une seule motorisation : l’électrique. Les autres énergies, à quelques exceptions près, stagnent ou reculent.

L’électrique atteint 35 % du marché

Avec 44 378 immatriculations en juillet, les voitures électriques enregistrent une progression spectaculaire de 127 %. Elles représentent désormais 35 % du marché mensuel, contre environ 17 % un an auparavant. En douze mois, leur part a donc plus que doublé.

La tendance est également très marquée depuis le début de l’année. Entre janvier et juillet, 285 940 voitures électriques ont été immatriculées, soit une hausse de 70,4 %. Leur part de marché atteint 29,1 %, en progression d’environ 11,6 points.

À elle seule, la filière électrique a gagné près de 118 200 immatriculations sur sept mois. Dans le même temps, le marché total n’a progressé que de quelque 25 500 unités. L’électrique ne se contente donc pas d’accompagner la croissance : il compense le recul de la plupart des autres motorisations.

Renault joue un rôle déterminant dans cette dynamique. La marque a immatriculé 11 217 voitures électriques en juillet, en hausse de 193 %, et concentre à elle seule environ un quart du marché électrique mensuel. Elle devance notamment Peugeot, avec 4 306 unités, Tesla, avec 2 429 unités, BMW, Volkswagen et Citroën.

Sur les sept premiers mois de l’année, Renault domine également le marché électrique avec 63 239 immatriculations, devant Tesla, à 31 123 unités, et Peugeot, à 27 164.

La volatilité des carburants renforce l’attrait de l’électrique

Cette percée intervient dans un environnement énergétique particulièrement instable. Les annonces successives concernant une fermeture, une réouverture partielle ou un maintien sous conditions de la circulation dans le détroit d’Ormuz entretiennent la nervosité des marchés pétroliers. Cette voie maritime constitue un passage stratégique pour une part importante de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Pour les automobilistes, ce nouveau "yoyo" des prix de l’essence et du gazole rend le coût d’utilisation d’une voiture thermique moins prévisible. Dans ce contexte, les motorisations thermiques traditionnelles poursuivent leur chute. Les immatriculations de voitures essence ont diminué de 44,2 % en juillet, à 13 903 unités. Cette énergie ne représente plus que 11 % du marché. Depuis janvier, l’essence accuse une baisse de 35,4 %, avec 142 039 immatriculations. Elle a perdu près de 77 700 unités en un an et sa part de marché est retombée à 14,4 %.

Le recul du diesel est encore plus prononcé. Seulement 2 750 voitures diesel ont été immatriculées en juillet, soit une baisse de 59,7 %. Cette motorisation ne pèse plus que 2,2 % du marché mensuel. Sur sept mois, ses volumes chutent de 48,5 %, à 24 897 unités. En additionnant l’essence et le diesel, le thermique classique ne représente ainsi plus que 13,1 % des immatriculations de juillet et 17 % depuis le début de l’année.

Le leasing social devrait soutenir les prochains mois

La troisième édition du leasing social pourrait donner une impulsion supplémentaire au marché électrique. Renouvelé depuis le 16 juillet 2026, le dispositif permet aux ménages modestes remplissant les critères d’éligibilité de louer une voiture électrique neuve pour moins de 200 euros par mois.

Certaines offres doivent même être proposées sous le seuil de 140 euros. Fin juillet 2026, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, s'est même réjoui d'avoir enregistré 19 500 commandes de véhicules sur les 50 000 dossiers prévus.

L’hybride non rechargeable, ou HEV, totalise 23 842 immatriculations en juillet, en léger recul de 1,4 %. Depuis janvier, ses volumes diminuent de 4,6 %, à 198 089 unités. Sa part de marché demeure néanmoins élevée, à 20,1 %.

Les hybrides légers, MHEV, résistent davantage. Leurs immatriculations progressent de 8,9 % sur sept mois, à 224 272 unités, ce qui en fait la deuxième énergie du marché avec une part de 22,8 %. Le mois de juillet marque cependant un tassement, avec une baisse de 0,7 %.

Les hybrides rechargeables PHEV continuent, pour leur part, de perdre du terrain. Leurs volumes reculent de 11 % en juillet et de 3,8 % depuis le début de l’année. Leur part de marché reste inférieure à 6 %. La croissance des véhicules rechargeables repose donc essentiellement sur le 100 % électrique.

Au total, les motorisations électrifiées (électrique, hybride simple, hybride léger, hybride rechargeable et prolongateur d’autonomie) représentent environ 82 % du marché français en juillet.

Ces résultats montrent que le marché automobile français ne connaît pas une reprise générale, mais une substitution extrêmement rapide entre les énergies. La progression du 100 % électrique absorbe l’effondrement de l’essence et du diesel ainsi que l’essoufflement de plusieurs catégories hybrides.

Retrouvez l'intégralité des immatriculations de véhicules neufs et d'occasion de juillet 2026 dans notre Data Center.