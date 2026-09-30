Tribune - Il reste trois mois pour préparer l'activité véhicule d'occasion 2027

Commençons par une phrase qui ne fera peut-être pas plaisir à tout le monde : c'est le moment d'agir pour le véhicule d'occasion. L'année 2027 ne sera pas simple, et de nouveaux facteurs d'accélération pourraient bien vous écarter de ce que nous pourrions appeler "le VO de prochaine génération".

Nous sommes à l'entame du dernier trimestre. Autrement dit, il reste trois mois pour éviter d'entrer en 2027 avec les problèmes de 2026 dans les bagages, et sans les opportunités que l'IA offre dès aujourd'hui.

Trois mois au cours desquels la priorité sera de trouver des clients, assainir et optimiser les stocks, récupérer du cash, réduire les FREVO et sauver les marges.

Pendant que certains attendent une reprise du marché, les charges n'attendent pas. Les intérêts financiers non plus. Les VO vieillissent, les valeurs résiduelles bougent, les clients arbitrent, la concurrence avance.

La distribution en zone à risque

La distribution automobile n'est plus simplement sous pression : elle entre dans une zone à risque. La rentabilité des distributeurs français était proche de zéro en 2025. L'année 2026 ne semble pas meilleure et 2027 reste incertaine. Dans les affaires, on ne parle pratiquement plus de rentabilité, mais d'équilibre précaire.

Comme une conséquence déjà mesurable, les défaillances d'entreprises restent à un niveau historiquement élevé. À fin juillet 2026, la Banque de France en comptabilise encore plus de 70 000 sur douze mois, et le commerce comme la réparation automobile restent fortement exposés. Le dépôt de bilan dans la distribution automobile n'est plus une hypothèse de consultant, c'est une réalité économique. Et je crains que nous n'ayons pas encore tout vu.

Non pas que le métier de concessionnaire soit condamné. Je pense exactement l'inverse. Mais continuer à piloter une concession essentiellement par le chiffre d'affaires et le volume d'immatriculations devient dangereux. Le chiffre d'affaires rassure, le cash fait vivre, la marge protège, la rotation du stock finance l'entreprise. C'est particulièrement vrai pour le véhicule d'occasion.

Première urgence : arrêtez de stocker des VO, faites-les tourner

Un VO n'est pas un élément de décoration du parc. C'est un actif qui se déprécie tous les jours. Pourtant, dans beaucoup d'organisations, le raisonnement reste le même : "Il finira bien par partir."

Peut-être. Mais à quel prix ? Après combien de jours ? Après combien de re-pricings ? Avec quelle dépréciation, quel coût financier, quelle marge finale ?

Le danger des trois derniers mois de 2026 est précisément là : laisser vieillir le stock en espérant que le marché règle le problème à notre place. Il ne le fera pas, d'autant qu'une nouvelle pression sur les stocks se profile avec les flux de buy back attendus à partir de fin 2026 et en 2027.

Le bon indicateur n'est plus seulement votre nombre de VO en stock. La vraie question devient : parmi vos véhicules, lesquels devez-vous vendre immédiatement (moyennant si besoin des actions commerciales), transférer sur un autre site ou proposer à des marchands ?

C'est là que l'intelligence artificielle devient intéressante. Pas pour rédiger des e-mails plus élégants, mais pour croiser l'âge du véhicule, son prix marché, ses leads, ses vues, son coût d'immobilisation, sa marge potentielle, sa vitesse de rotation et sa probabilité de vente.

Elle peut permettre au superviseur de VO de commencer sa journée avec une liste d'actions prioritaires plutôt qu'avec quinze tableaux Excel : à pousser, à repricer, à relancer, à financer, à transférer, à céder en VOM, à sortir immédiatement. C'est cela, le pilotage moderne du VO.

Deuxième urgence : arrêtez de confondre volume et business

Je suis un défenseur du volume : sans volume, pas d'activité. Mais le volume sans marge est une drogue dangereuse. On peut vendre beaucoup de voitures et perdre de l'argent. On peut atteindre son objectif commercial et détériorer sa trésorerie. On peut féliciter les équipes pour un excellent mois, alors que l'entreprise vient de détruire une partie de sa rentabilité.

Dans le VO, chaque voiture devrait désormais être considérée comme une entité avec son propre P&L : sourcing et prix d'achat, reconditionnement et FREVO, valorisation et prix de marché, trésorerie et portage financier, marge et potentiel de financement, garantie, et l'ensemble des KPIs VO.

Adieu donc la formulation "combien avons-nous vendu ?" en réunion. La nouvelle approche pour 2027 tient en une question : "Combien avons-nous réellement gagné, avec combien de cash immobilisé, et en combien de temps ?". Là encore, l'IA change la donne.

Imaginez un directeur de concession recevant chaque matin une liste des principaux risques stock ; des véhicules à repositionner immédiatement, des affaires qui détruisent alors de la marge ; des estimations de taux de financement par rapport au potentiel réel.

Vous passeriez alors d'un tableau de bord qui explique ce qui s'est passé hier à un système qui aide à décider ce qu'il faut faire aujourd'hui. La différence est considérable.

Troisième urgence : des vendeurs VO assistés par l'IA

Nous demandons parfois aux équipes de travailler davantage, alors que le véritable problème est de les faire travailler mieux. Il faut pivoter vers un acte commercial "augmenté" : optimisation du taux de conversion des leads, qualité de l'expérience client, suivi des clients tièdes.

Combien de vendeurs savent exactement quel client rappeler ce matin ? Combien de cadres connaissent les KPIs de leur équipe, et leur tendance ? Dans un environnement plus difficile, chaque lead coûte trop cher pour être mal traité. L'intelligence artificielle représente ici une rupture : l'objectif est de fabriquer des vendeurs augmentés et des managers mieux armés.

L'IA ne sauvera pas une mauvaise entreprise

Soyons clairs : installer de l'intelligence artificielle dans une concession mal organisée ne la transformera pas miraculeusement. L'IA ne remplace ni la stratégie, ni le management, ni le courage de décider. Elle ne compensera pas éternellement un stock incohérent, ne corrigera pas seule un mauvais pricing, ne transformera pas un manager absent en leader.

Mais elle peut considérablement améliorer une bonne entreprise. Utilisée correctement, elle apporte ce dont la distribution automobile a cruellement besoin aujourd'hui : de la vitesse de décision.

Action, réaction

Il vous reste trois mois. "Action, réaction" : je le formule volontairement ainsi, en écho à la troisième loi du mouvement de Newton, parce que je rencontre trop d'entreprises qui attendent encore.

2027 ne sera probablement pas l'année du retour confortable au "monde d'avant". La distribution continuera d'être bousculée par l'électrification, les nouvelles marques, la pression sur les valeurs résiduelles, les retours de buy back, le coût du financement, les exigences des constructeurs et un client toujours plus informé et volatile.

Il faudra donc entrer en 2027 avec des entreprises plus légères, plus rapides, mieux pilotées et beaucoup plus ouvertes à l'exploitation de la donnée. L'IA ne sera plus un sujet de conférence : elle deviendra progressivement une couche opérationnelle du métier. Celui qui saura relier les données et transformer l'information en actions disposera d'un avantage considérable. C'est, pour moi, la véritable promesse de l'IA appliquée au business VO.