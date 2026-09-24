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Edwin Acosta Burga promu à la direction d'Indicata

Publié le 24 septembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Autorola a prospecté en interne pour désigner le nouveau patron d'Indicata. Le groupe danois a choisi de promouvoir Edwin Acosta Burga qui assumait jusqu'à présent le rôle de directeur des ventes aux gestionnaires de flottes au sein de la filiale spécialisée dans l'analyse de marché automobile.
Edwin Acosta Burga monte au grade de directeur général d'Indicata
Edwin Acosta Burga devient directeur général d'Indicata, filiale d'Autorola Group. ©Indicata

Il sera le nouveau visage d'Indicata. Edwin Acosta Burga vient d'être retenu par Autorola pour diriger la filiale dédiée à l'analyse du marché des voitures d'occasion. Une nomination aux allures de promotion pour celui qui occupait le fauteuil de directeur des ventes aux gestionnaires de flottes au sein de cette entité.

 

Peter Grøftehauge, PDG du groupe Autorola, explique qu'Edwin Acosta Burga a été choisi du fait qu'il "allie un solide sens des affaires et une expérience de leadership international à une excellente compréhension d'Indicata, de ses clients et de ses marchés". Un portrait élogieux fait moins de deux ans après son arrivée dans les effectifs du groupe danois.

 

Après Ayvens, Tim Albertsen rejoint l'état-major d'Autorola Group

 

Le cadre espagnol possède une vaste expérience en développement commercial, planification stratégique et direction commerciale auprès de constructeurs automobiles, de gestionnaires de flottes et de sociétés de financement, de leasing, de réseaux de concessionnaires et d'assurances. Il est également un expert en données automobiles, en gestion de la valeur résiduelle et en mobilité durable.

 

Son parcours professionnel a été entamé au début des années 1990. Edwin Acosta Burga a travaillé entre autres pour GE Capital, pour le groupe Fiat durant huit ans, mais surtout pour Autovista durant plus de treize ans. Il y a dirigé les activités dans les zones ouest et sud de l'Europe.

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