Après Ayvens, Tim Albertsen rejoint l'état-major d'Autorola Group

L'homme expérimenté, précédemment assis dans le fauteuil de président d'Ayvens, s'engage auprès d'Autorola Group. Dès le 26 mars 2026, Tim Albertsen comptera parmi les membres du comité de supervision de l'acteur danois spécialiste du remarketing des voitures d'occasion.

Tim Albertsen va rejoindre Autorola Group pour prodiguer ses bons conseils. ©JA

Trois mois après avoir quitté Ayvens, Tim Albertsen va faire son entrée chez Autorola Group. L'ancien président du géant de la location longue durée deviendra membre du comité de supervision de l'acteur danois spécialiste du remarketing des voitures d'occasion. Une prise de fonction qui sera officielle à compter du 26 mars 2026.

À ce titre, il aidera Autorola Group à faire valoir ses compétences dans le domaine de l'estimation des valeurs futures. Un choix de profil judicieux pour le groupe danois. Tim Albertsen débarque avec une expertise de trente ans chez ALD Automotive puis Ayvens.

En plus de proposer une plateforme de revente aux enchères de voitures d'occasion accessible aux professionnels, Autorola Group compte la filiale Indicata, consacrée à l'analyse des valeurs de marché automobile. Il y a également une branche de prestation de service d'accompagnement des acteurs du commerce VO.

Selon nos informations, Paul Willis va également devenir membre du comité de supervision. Cet autre néoretraité de l'industrie automobile a achevé sa carrière en décembre 2025 au terme de son mandat de président d'Al-Futtaim Automotive, composante du conglomérat Al-Futtaim Group, qui développe toutes les activités de mobilité, comme l'importation des Toyota dans le Golfe.

Paul Willis a notamment été le directeur général de Volkswagen Group au Royaume-Uni de 2014 à 2019. Au cours de ses quarante dernières années, il a été connu comme l'éphémère directeur des opérations de Kia en Europe, mais surtout comme le directeur des ventes UK de Mazda, puis de BMW, et le responsable de Volkswagen Group en Irlande.