Autorola reprend une filiale de VWE Automotive

Publié le 5 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Aux Pays-Bas, Autorola a finalisé l'acquisition d'Automotive Trade Center, qui opérait comme filiale du groupe VWE Automotive. Par cette opération, le spécialiste danois du remarketing de voitures d'occasion s'enrichit d'une plateforme de vente aux enchères entre professionnels.

Autorola a racheté Automotive Trade Center pour renforcer sa place sur le marché des voitures d'occasion aux Pays-Bas. ©AdobeStock-Ali Hamza Tullah

Autorola a entériné une acquisition aux Pays-Bas. Le groupe danois a bouclé, le 1er février 2026, le rachat d'Automotive Trade Center, une filiale de VWE Automotive. Cet investissement d'un montant non communiqué doit permettre au spécialiste du remarketing de s'enrichir d'une plateforme de vente de voitures d'occasion aux enchères entre professionnels. La dimension internationale d'Automotive Trade Center sied à la stratégie de couverture territoriale d'Autorola. La plateforme digitale a pour habitude de proposer continuellement autour de 40 000 véhicules inspectés grâce à sa base d'utilisateurs. Une communauté composée d'un peu plus de 8 000 vendeurs et 7 000 acheteurs professionnels, selon les données publiées par l'entreprise. Toute l'organisation reste en place Après la finalisation, aucun changement notable ne sera réalisé. Autorola a indiqué qu'Automotive Trade Center continuera d’opérer comme plateforme d’enchères indépendante et sous son nom actuel. L'organisation des équipes, des activités, des conditions commerciales et des relations avec les clients ou partenaires sera conservée en l'état. Stellantis : comment l'informatique raccourcit le "time-to-market" des voitures d'occasion "ATC est une plateforme reconnue, occupant une position forte aux Pays-Bas. Nous apprécions l’expertise locale, les relations clients étroites et le modèle économique éprouvé. ATC continuera d’opérer de manière indépendante, avec une organisation et des services inchangés", a confirmé le PDG d'Autorola, Peter Grøftehauge, auprès de la presse spécialisée locale.

