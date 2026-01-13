Stellantis : comment l'informatique raccourcit le "time-to-market" des voitures d'occasion

Après son déploiement dans quatre premiers pays européens, Pulse est arrivée en France. Cette plateforme éditée par KBRW se consacre au suivi du flux de véhicules depuis leur sortie des flottes jusqu’à leur revente sur le marché des voitures d'occasion. Elle réduit considérablement les temps de process de Stellantis.

Pour optimiser ses outil de remarketing, Stellantis a fait appel à KBRW, un éditeur français. ©Stellantis

La France est désormais aux normes. Après l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Autriche, la filiale tricolore de Stellantis a déployé Pulse, la plateforme logicielle éditée par KBRW et destinée à superviser les flux de voitures d'occasion en remarketing. Un outil dont le constructeur tire comme principal bénéfice de réduire les délais de remise en vente sous l'enseigne Spoticar.

Le fait est que la gestion de l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis le rachat des véhicules issus de flottes professionnelles jusqu'à leur remise en vente sur Spoticar Trade, demeurait encore fragmentée jusqu'à l'été dernier. La mise en œuvre de la plateforme a permis de gagner entre 3 et 10 jours, selon le périmètre concerné dans l'Hexagone. La moyenne s'établissant à six jours, d'après les données communiquées par Stellantis.

Passer de 40 systèmes à 1 seul

Pour parvenir à ce gain, Stellantis a donc choisi KBRW, éditeur français de solutions d’orchestration de la logistique d'approvisionnement. Il en a résulté une plateforme SaaS conçue sur mesure. Elle joue le rôle de socle pour faire converger toutes les données clés, administratives, contractuelles, logistiques ou commerciales. Avant l’utilisation de la solution créée par KBRW, Stellantis devait gérer plus de 40 systèmes. Il n'y en a dorénavant plus qu'un auquel 150 interfaces de partenaires se branchent.

"La plateforme Pulse garantit un suivi transparent et continu du parcours du véhicule ainsi qu’une traçabilité complète de son cycle de vie, tout en fluidifiant les interactions entre les équipes internes et l’ensemble de l’écosystème externe de Stellantis", a commenté par voie de communiqué Philippe Romano, président et cofondateur de KBRW. Outre le fait de réduire les risques d'erreurs et de litige, il y a aussi un enjeu de maîtrise des coûts de maintenance des systèmes.

Depuis l'été dernier, plus de 175 000 véhicules ont été gérés par cette nouvelle mécanique. Des voitures aux destinations variées. Certaines sont proposées sur Spoticar Trade directement à un portefeuille de professionnels de l'automobile et d'autres passent par les usines de reconditionnement avant de rejoindre des points de vente grand public.

James Weston, vice-président du groupe Stellantis en charge des véhicules d'occasion, salue également le travail accompli avec ce partenaire. Il pointe notamment la capacité retrouvée à "optimiser [les] prix et l’impact sur les valeurs résiduelles". Ce qui justifie à ses yeux "l'ambition de terminer le projet en 2028". Et le haut responsable de préciser : "Pour 2026, nous continuerons à améliorer le système, à le déployer sur les marchés clés et à gagner en vélocité et en efficacité sur tous les processus".