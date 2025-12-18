Sixt s'aventure sur les terres des géants du remarketing VO

Après dix-huit mois d'exploitation, le loueur Sixt donne une nouvelle dimension à Carhub. Sa plateforme BtoB de remarketing de voitures d'occasion devient un canal accessible à tous les gestionnaires de flotte européens qui souhaitent revendre leurs véhicules.

Sixt Hub veut s'imposer comme un canal de remarketing d'envergure européenne. ©Sixt

Sixt vient jouer les concurrents de BCAuto et autre Auto1 Group. D'après le site d'information kfz-betrieb, le loueur allemand a annoncé l'ouverture de sa plateforme de remarketing des voitures d'occasion à des entreprises tierces. Ainsi, Sixt Carhub veut se positionner comme un canal de revente à professionnel de véhicules à très grande échelle.

Le groupe entend conquérir le cœur des gestionnaires de flotte de taille intermédiaire. Ceux-là mêmes qui ne disposent pas de moyens de promouvoir leurs offres auprès d'acheteurs depuis un espace digital. Michael Fromm, vice-président de Sixt en charge du remarketing, soutient qu'un outil qui porte ses fruits pour les propres besoins du loueur peut fonctionner avec tous les opérateurs de mobilité.

Cette ouverture répond à des enjeux pour Sixt. Carhub a besoin de diversifier la typologie des véhicules d'occasion et d'atteindre une taille critique de stock pour convenir aux acheteurs. La direction du groupe allemand rappelle que Carhub a été conçu après la crise sanitaire pour tirer davantage de valeur des véhicules en profitant d'une concurrence internationale tout en s'affranchissant des commissions à régler aux intermédiaires.

Une IA au poste de pilotage

La plateforme de Sixt propose deux modes de revente. Les utilisateurs peuvent recourir au commerce BtoB classique auprès de quelque 3 000 professionnels. Les transactions se concluent directement en ligne. Autrement, il existe un modèle de consignation qui repose sur un maillage de plus de 200 distributeurs en cours de développement. Dans ce second cas, Sixt positionne les voitures sur les parcs des boutiques et les transferts de fonds ne sont effectués qu'après une vente à client final.

À la pointe des solutions technologiques du moment, Carhub intègre une intelligence artificielle qui arbitre pour le gestionnaire de flotte. Elle analyse les données du véhicule d'occasion avec le référentiel de DAT, décrypte les expertises de dommages et étudie les prix de marché, puis recommande le canal optimal ainsi qu’un prix minimum. Une pleine automatisation destinée à gagner du temps, de la pertinence et à maximiser les revenus.

En toute transparence, dans le cadre du modèle de consignation, le système pratique une gestion active de l'évolution des tarifs affichés. De fait, après 30, 45 et 60 jours de stock, les montants sont recalculés pour s'ajuster au marché réel et raccourcir les délais de rotation. Sur le périmètre d'un usage limité aux véhicules de Sixt, la performance a été de 60 jours en moyenne, d'après les données partagées par le loueur.

Avec autant de transparence, non seulement le gestionnaire de flotte voit le prix de vente obtenu, mais il prend aussi connaissance de la marge du distributeur, des coûts de reconditionnement, des frais de logistique et de la commission de Sixt. Celle-ci se situe dans "une fourchette basse à un chiffre" et est "nettement inférieure au standard du marché", précise Michael Fromm.