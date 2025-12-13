Stellantis et Cox Automotive se projettent à long terme pour Spoticar Trade

Le constructeur automobile et la filiale européenne de l'éditeur de solutions digitales ont entériné un accord de collaboration à long terme. Il vise à donner plus d'ampleur à Spoticar Trade, la plateforme de remarketing de voitures d'occasion. Stellantis prouve ainsi son intention de jouer un rôle majeur sur le continent.

Les équipes de Stellantis et de Cox Automotive Europe veulent donner plus d'ampleur à Spoticar Trade. ©Stellantis

Stellantis n'entend pas détourner les yeux du marché des voitures d'occasion. Preuve en est l'accord annoncé, le 12 décembre 2025, entre le constructeur automobile et Cox Automotive Europe, l'éditeur de solutions digitales. Un contrat à long terme qui aspire à faire de Spoticar Trade une plateforme de remarketing majeure en Europe.

Dix-huit mois après le lancement de Spoticar Trade, Stellantis et Cox Automotive Europe veulent aller plus loin dans leur concept. Les deux partenaires cherchent à créer un écosystème sans commune mesure. En renforçant leur lien, ils se donnent les moyens de traiter deux fois plus de véhicules d'occasion et ce, dans neuf pays européens dont la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la Pologne, la Belgique et l'Autriche.

"Les équipes VO de Stellantis sont ravies de collaborer avec Cox Automotive Europe. Faire ensemble ce pas en avant significatif, en créant une solution de remarketing de pointe pour élargir notre base d’acheteurs, leur offrir davantage de choix et améliorer notre performance commune", a commenté James Weston, vice-président du département véhicules d’occasion de Stellantis.

Dans son esprit, il s'agit de faire de Spoticar Trade "plus qu’une plateforme innovante". Et le vice-président de promettre : "Nous transformerons le marché BtoB du véhicule d’occasion en Europe en proposant une place de marché dynamique, de premier plan et sans frontières, avec des services sur mesure, ainsi qu’une gestion optimisée des stocks et des prix."

Augmenter les ventes de 30 %

Stellantis et Cox Automotive Europe travailleront sur trois axes majeurs. Les données, tout d'abord, pour que les professionnels gèrent leur stock et leur stratégie commerciale de manière éclairée. Les services annexes, ensuite, afin de fluidifier le parcours logistique et administratif des véhicules d'occasion. L'interface de transaction, par ailleurs, de sorte à proposer plusieurs formules aux utilisateurs (enchères électroniques, ventes privées, "click & buy" et achats en lots).

"Ensemble, Cox Automotive et Stellantis sont unis par une vision commune de l’avenir du remarketing digital, salue Martin Forbes, président de Cox Automotive International. Il ajoute : "Nous sommes convaincus que nous pouvons aider Stellantis à atteindre ses objectifs commerciaux, soutenir leurs distributeurs dans l’approvisionnement de véhicules plus facilement et ouvrir le marché européen aux acheteurs du continent".

Parlant des objectifs, Stellantis estime que les nouvelles dispositions de la plateforme Spoticar Trade conduiront à une croissance de 30 % du volume entre 2025 et 2026. L'afflux conséquent de voitures d'occasion issues de buy back allant forcément augmenter l'offre disponible sur la plateforme, cela participera à soutenir la dynamique de hausse.

Le lancement de Spoticar Trade à l'été 2024 a attiré les regards des professionnels du secteur. Cependant, nombre d'entre eux nous partageaient récemment leur contrariété. En effet, ils pointent de manière unanime les problématiques d'inscription. "Les délais peuvent être très longs pour obtenir le droit d'accès", relatait l'un des prétendants au sésame, rejoint par l'un de ses confrères. Assurément, ils scruteront les évolutions dans ce registre avec la nouvelle mouture.