Autosphere dévoile sa campagne en faveur du reconditionnement des voitures d'occasion

Quand on a confiance dans son outil de reconditionnement des voitures d'occasion, il faut le faire savoir. Depuis le 21 septembre 2026, Autosphere, le groupe de distribution filiale d'Emil Frey France, a démarré une campagne de publicité d'envergure nationale allant dans ce sens et intitulée "Bichonnée par Autosphere".

Pour marquer les esprits et illustrer l'attention apportée dans les centres de reconditionnement de la filiale CRVO, le groupe de distribution abat la carte de l'humour. Ainsi, les publicités d'Autosphere mettent en scène des voitures d'occasion bénéficiant de soins pour le moins surprenants comme des massages, des séances de relaxation ou encore une séance de fish spa.

"Avec «Bichonnée par Autosphere», notre ambition est de rendre visible tout ce qui ne l'est pas : les contrôles, les expertises et le travail de nos professionnels avant la remise en vente du véhicule", explique Olivier Kempf, directeur marketing et expérience client du groupe Autosphere. Son équipe est partie du principe qu'un consommateur automobile "veut avant tout savoir ce qu’il achète et comprendre les garanties qui l’accompagnent".

Jamais Emil Frey France n'avait communiqué auprès du grand public au sujet du reconditionnement industrialisé, pas à une telle échelle tout du moins. Exploitant désormais trois usines, aménagées à Ingrande (86), Lens (62) et Lyon (69), ainsi qu'un site secondaire à Istres (13), Autosphere fait valoir une offre dense de véhicules d'occasion passés par ses centres spécialisés.

Certains se souviendront qu'Aramisauto avait emprunté cette voie à l'été 2022. L'un des grands rivaux d'Autosphere en matière de budget annuel de communication sur la vente de voitures d'occasion mettait alors en avant les moyens mis en œuvre pour redonner l'aspect du neuf aux véhicules de seconde main.