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Distribution

BCA Allemagne s'assoit à la table des distributeurs de véhicules d'occasion

Publié le 17 septembre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Après son rapprochement récent avec l'association des constructeurs étrangers, BCA Allemagne s'invite chez les distributeurs automobiles germaniques (VAD). Il est ainsi question pour l'acteur du remarketing d'aider les concessionnaires et enseignes indépendantes à travailler à la modernisation du commerce de voitures d'occasion.
Tobias Münch et Kurt-Christian Scheel passent un accord entre BCA et la VAD
Tobias Münch, directeur général de BCA Allemagne et directeur commercial de BCA Europe, au côté de Kurt-Christian Scheel, directeur général du VAD. ©BCA Allemagne

BCA Allemagne entre au service des distributeurs automobiles. La filiale locale du spécialiste européen du remarketing de voitures d'occasion a passé un accord avec l'association des concessionnaires automobiles en Allemagne (VAD). Un rapprochement dans l'optique de mener durablement des réflexions communes.

 

Ensemble, la VAD et BCA Allemagne ont vocation à se concentrer plus précisément sur la modernisation des activités de revente de voitures d'occasion. L'efficacité dans les processus de vente, le gain de transparence ou encore le renforcement de la compétitivité des membres seront autant de sujets cruciaux, explique-t-on du côté de l'association professionnelle.

 

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"La digitalisation, l’évolution de la mobilité et les conditions actuelles du marché posent des défis majeurs à de nombreuses entreprises, rappelle le président de la VAD, Burkhard Weller. D’autant plus importants sont les alliés forts qui soutiennent le commerce, ouvrent de nouvelles opportunités et fournissent des processus fiables", a-t-il salué cette initiative.

 

Tobias Münch, le directeur commercial Europe de BCA et patron de BCA Allemagne, n'en finit pas de signer des accords stratégiques de la sorte. Il y a quelques jours à peine, il nouait une relation similaire avec la VDIK, l'organisation professionnelle représentant les intérêts des constructeurs étrangers distribués en Allemagne. Dans un univers du remarketing VO particulièrement disputé, la filiale prend des positions au plus près des clients potentiels par la voie du conseil.

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