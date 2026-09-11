Leasys Italie nomme Massimo Licata au remarketing

La branche italienne de Leasys a entériné l'arrivée de Massimo Licata dans ses rangs. En provenance d'Arval, il débarque chez le loueur longue durée pour prendre la direction du remarketing des voitures d'occasion.

Massimo Licata, directeur remarketing de Leasys Italie. ©JA (Image modifiée par IA)

Leasys Italie a trouvé son nouveau directeur du remarketing des voitures d'occasion. Le loueur longue durée vient, en effet, d'officialiser la nomination de Massimo Licata. Ce dernier occupera alors un rôle qui le place en relation directe avec Andrea Pertica, le PDG de la filiale.

Le polyglotte (français, anglais, italien) évoluait précédemment chez Arval, la branche location de BNP Paribas. Pendant près de douze ans, il y a assuré divers postes à responsabilités, notamment dans le remarketing déjà, puis aux opérations de location moyenne durée (LMD).

"Je suis heureux de rejoindre Leasys Italia et de mettre à disposition les compétences acquises au cours de mon expérience professionnelle. Je relève ce nouveau défi dans le but de contribuer au développement de l’entreprise et à la poursuite des ambitions du groupe", s'est exprimé Massimo Licata par voie de communiqué.

Hormis les loueurs, des constructeurs ont aussi jalonné son parcours. Massimo Licata a compté parmi les effectifs français de Citroën, puis de Fiat et Alfa Romeo. Des marques qu'il retrouvera tout particulièrement maintenant qu'il a rejoint Leasys, la coentreprise de Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.