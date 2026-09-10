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Distribution

Franklin Daher rejoint le groupe Bodemer

Publié le 10 septembre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Après plus de neuf années passées dans le groupe Renault, plus précisément à la Sodicam et dans le réseau Motrio, Franklin Daher intègre le groupe familial Bodemer. Il en devient le directeur de réseau.
nomination Franklin Daher groupe Bodemer
Franklin Daher rejoint le groupe Bodemer après 9 ans passés dans le groupe Renault. ©Bodemer/photo montage

Fort d'une solide expérience forgée au sein du groupe Renault, notamment à la Sodicam et dans l'univers Motrio, Franklin Daher intègre le groupe de distribution familial.

 

En effet, il rejoint le groupe Bodemer au poste de directeur de réseau.

 

"Une nouvelle aventure qui prend tout son sens puisque je vais avoir la responsabilité d’accompagner les agents Renault rattachés au groupe Bodemer ainsi que les réparateurs Motrio, avec une ambition claire : les aider à se développer, à renforcer leur performance et à faire grandir encore davantage notre partenariat", explique Franklin Daher dans un post LinkedIn.

 

GPDA 2023 : le prix de la saga familiale pour le groupe Bodemer

 

Franklin Daher va ainsi travailler avec sa famille puisque le groupe Bodemer, présidé par Alain Daher, compte notamment dans ses rangs Manon Daher et Thibaud Carissimo, qui se partagent la direction générale du groupe de distribution.

 

Le groupe Bodemer instaure la gouvernance alternée

 

Dans notre Top 100 des groupes de distribution en France, le groupe Bodemer point à 12e place avec un chiffre d'affaires total de 1,1 milliard d'euros. Il s'appuie sur une cinquantaine de sites.

 

En 2025, il a écoulé 30 256 VN, dont 19 340 Renault, 8 336 Dacia et 186 Alpine. Le groupe breton est dans le top 3 des investisseurs du réseau du groupe Renault.

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