Franklin Daher rejoint le groupe Bodemer

Fort d'une solide expérience forgée au sein du groupe Renault, notamment à la Sodicam et dans l'univers Motrio, Franklin Daher intègre le groupe de distribution familial.

En effet, il rejoint le groupe Bodemer au poste de directeur de réseau.

"Une nouvelle aventure qui prend tout son sens puisque je vais avoir la responsabilité d’accompagner les agents Renault rattachés au groupe Bodemer ainsi que les réparateurs Motrio, avec une ambition claire : les aider à se développer, à renforcer leur performance et à faire grandir encore davantage notre partenariat", explique Franklin Daher dans un post LinkedIn.

Franklin Daher va ainsi travailler avec sa famille puisque le groupe Bodemer, présidé par Alain Daher, compte notamment dans ses rangs Manon Daher et Thibaud Carissimo, qui se partagent la direction générale du groupe de distribution.

Dans notre Top 100 des groupes de distribution en France, le groupe Bodemer point à 12e place avec un chiffre d'affaires total de 1,1 milliard d'euros. Il s'appuie sur une cinquantaine de sites.

En 2025, il a écoulé 30 256 VN, dont 19 340 Renault, 8 336 Dacia et 186 Alpine. Le groupe breton est dans le top 3 des investisseurs du réseau du groupe Renault.