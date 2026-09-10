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Thibault Paland rebondit chez Bessé Motors

Publié le 10 septembre 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
L’ancien cadre du groupe Renault rejoint Bessé Motors en qualité de directeur. Cette structure est spécialisée dans les solutions d'assurance et de conseil pour les professionnels de la mobilité et de la distribution automobile.
Thibault PALAND
Thibault Paland rejoint Bessé Motors en qualité de directeur. ©Bessé

Thibault Paland, 54 ans, est nommé directeur de Bessé Motors. Ainsi, il ne quitte pas vraiment le secteur de l’automobile.

 

Avant de rejoindre le spécialiste en solutions d'assurance et de conseil pour les professionnels de la mobilité et de la distribution automobile, il a officié pendant près de 30 ans pour le compte du groupe Renault.

 

Il a débuté sa carrière en 1997 à la Diac dans l’animation des réseaux et a occupé par la suite divers postes au sein de la captive. En 2013, il a rejoint Renault Parc Entreprises comme directeur général adjoint pour piloter l’activité de LLD du groupe Renault en France.

 

Il est ensuite devenu directeur général de Mobilize Financial Services au Benelux (2016-2018) puis en France jusqu’en 2024. Après quoi il a pris la tête de Renault Commerce Maroc. Un poste qu'il a quitté au printemps 2026.

 

Cyprien Laubin prend la direction d'industrie & Services

 

Thibault Paland remplace ainsi Cyprien Laubin à la tête de Bessé Motors. Ce dernier est aujourd'hui également nommé à la direction de Bessé Industrie & Services. En parallèle, Benoît de Castelet devient le nouveau secrétaire général.

 

Tous trois font désormais partie du comité de direction du cabinet Bessé.

 

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