ChargePoint recrute John Saffrett, ex-Ayvens, pour piloter l’Europe

L’ancien directeur général adjoint d’Ayvens à l’échelle mondiale, John Saffrett, rejoint ChargePoint en tant que vice-président exécutif et directeur général Europe. Déjà membre du conseil consultatif de l’entreprise depuis mars 2026, il aura pour mission d’accélérer la croissance du spécialiste de la recharge sur les marchés européens.

John Saffrett, vice-président exécutif et directeur général pour l'Europe de ChargePoint.©ChargePoint

De la location longue durée à la recharge. L’ex-directeur adjoint d’Ayvens, John Saffrett, prend la direction générale Europe de ChargePoint et le rôle de vice-président exécutif. Une nomination d’ampleur pour la société américaine spécialisée dans la recharge, qui montre une volonté d’accélération sur les différents marchés européens. À noter que John Saffrett siège au conseil consultatif de l’entreprise depuis mars 2026.

Il aura pour mission de piloter la stratégie de croissance de l’entreprise sur les marchés européens, de superviser les ventes, les relations clients, les partenariats et, bien évidemment, l’expansion sur le Vieux Continent.

John Saffrett compte plus de 25 ans d’expérience à des postes de direction, que ce soit dans l’automobile, la gestion de flottes ou les services financiers. Il relèvera directement de Rick Wilmer, PDG de ChargePoint. "L’Europe est au cœur de nos ambitions de croissance, et John est le dirigeant idéal pour accélérer notre développement dans cette région stratégique", se réjouit le dirigeant. "Sa solide expérience en gestion de flottes, transformation numérique et opérations à grande échelle, combinée à sa connaissance approfondie de ChargePoint en tant que membre du conseil consultatif, lui permettra d’être opérationnel immédiatement", ajoute-t-il.

Une carrière au sein d’Ayvens

"Je suis ravi d’assumer ce rôle à un moment aussi crucial pour ChargePoint et le marché européen des véhicules électriques. Ayant travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de ChargePoint en tant que conseiller, j’ai pu constater par moi-même la force de ses équipes, de sa technologie et de sa plateforme", s’enthousiasme John Saffrett.

Avant de rejoindre les équipes de ChargePoint, John Saffrett occupait le poste de directeur général adjoint d’Ayvens à l’échelle mondiale, où il a notamment contribué à la fusion entre les deux gestionnaires de flotte ALD et LeasePlan. Auparavant, il a occupé des postes de directeur des opérations et directeur administratif pour ALD Automotive, où il a supervisé les ventes et le marketing, le développement de produits, l’innovation et la technologie. John Saffrett a passé près de dix ans à des postes de direction dans les domaines de l’informatique et de la transformation.