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Constructeurs

Martin Sander fait son retour chez Audi

Publié le 4 septembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
3 min de lecture
Volkswagen fait évoluer deux de ses dirigeants à compter du 1er octobre 2026. Martin Sander retrouvera Audi pour prendre la responsabilité des ventes et du marketing, tandis que Marco Schubert pilotera l’ensemble de la région nord-américaine au sein du comité exécutif élargi du groupe.
Martin Sander Audi
Martin Sander responsable ventes et du marketing d'Audi. ©Audi

Il y a du mouvement dans le groupe Volkswagen. À compter du 1er octobre 2026, Martin Sander et Marco Schubert changeront de responsabilités, avec un retour chez Audi pour le premier et une prise en charge de la région nord-américaine pour le second.

 

Actuellement membre du conseil d’administration de la marque Volkswagen, où il est en charge des ventes, du marketing et de l’après-vente, Martin Sander rejoindra Audi le 1er octobre 2026. Il prendra alors la responsabilité du conseil d’administration, des ventes et du marketing de la marque aux quatre anneaux.

 

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Ce retour chez Audi marque la poursuite d’un parcours de longue date au sein du groupe. Martin Sander a occupé différents postes de direction chez Audi entre 1995 et 2022. Il dispose également d’une importante expérience internationale dans les domaines des ventes et du marché, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

 

"Avec Martin Sander, nous recrutons un expert en vente et marketing à l’international, qui connaît très bien Audi et apporte une vaste expérience en Europe et en Amérique du Nord", déclare dans un communiqué Manfred Döss, président du conseil de surveillance d’Audi.

 

Marco Schubert se tourne vers l’Amérique du Nord

 

De son côté, Marco Schubert quittera ses fonctions au sein du conseil d’administration d’Audi, où il est responsable des ventes et du marketing depuis septembre 2024. Il était déjà membre du comité exécutif élargi du groupe, avec la responsabilité des ventes, du marketing et de l’après-vente. Il est désormais affecté à la région nord-américaine.

 

Marco Schubert Volkswagen

Marco Schubert, membre du comité exécutif élargi pour la région nord-américaine. ©Volkswagen

 

"Marco Schubert a mené l’une des plus grandes initiatives de modèles de l’histoire d’Audi dans des conditions de marché difficiles. Il a encore développé les ventes Audi, mis encore plus l’accent sur les clients et renforcé la collaboration avec les importateurs et les concessionnaires", poursuit Manfred Döss dans le communiqué.

 

Dans cette nouvelle fonction, Marco Schubert sera chargé de la gestion globale de la région Amérique du Nord et rendra directement compte à Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen.

 

Les deux changements prendront effet le 1er octobre 2026.

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