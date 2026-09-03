Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Le groupe Volkswagen va-t-il supprimer la marque Seat ?

Publié le 3 septembre 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Afin de réduire les coûts du groupe, le conseil d’administration de Volkswagen pourrait acter la fin de Seat. Selon le journal allemand Wirtschaftswoche, la marque espagnole disparaîtrait du paysage au plus tard fin 2029.
arrêt marque seat
Le groupe Volkswagen pourrait décider de supprimer la marque Seat. ©Seat

C’est la question à laquelle les dirigeants du groupe Volkswagen n’ont jamais vraiment répondu : existe-t-il un avenir pour Seat ? Depuis l’émergence de Cupra, la marque espagnole joue clairement les seconds rôles au sein du groupe, sans le moindre nouveau modèle pour animer sa gamme et surtout sans proposition électrique.

 

Selon le journal allemand Wirtschaftswoche, le conseil d’administration du groupe pourrait se prononcer dès sa prochaine réunion du 4 septembre 2026 en faveur de la fin de la marque espagnole. Cette dernière pourrait disparaître à très brève échéance, au plus tard fin 2029.

 

Des volumes de plus en plus faibles

 

Cette décision, si elle venait à être confirmée, traduit les grandes difficultés actuellement rencontrées par le groupe Volkswagen, en quête d’importantes économies. Le licenciement de plusieurs dizaines de milliers de salariés et la fermeture d’usine étaient jusqu’ici les principales pistes qui avaient été envisagées.

 

Volkswagen : Oliver Blume parle d'une situation "plus que critique"

 

L’arrêt d’une marque telle que Seat constituerait certainement un séisme d’une plus grande ampleur. Mais au regard de la chute de ses volumes, la marque était depuis longtemps exposée à une décision aussi radicale.

 

En 2025, Seat n’a été à l’origine que de 257 400 immatriculations dans le monde (-17 %), là où sa marque sœur, Cupra, a écoulé 328 800 voitures. Les perspectives étaient qui plus est bouchées pour Seat, avec un plan produit inexistant. La marque devait composer ces derniers mois avec un énième restylage de l’Ibiza et de l’Arona.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Oliver Blume, Volkswagen Group : "Pour réussir, tout le monde doit désormais s’engager"

Oliver Blume, Volkswagen Group : "Pour réussir, tout le monde doit désormais s’engager"

Volkswagen : Oliver Blume parle d'une situation "plus que critique"

Volkswagen : Oliver Blume parle d'une situation "plus que critique"

Vincent Teutsch prend la direction générale de Volkswagen Group Retail France

Vincent Teutsch prend la direction générale de Volkswagen Group Retail France

Renault s'empare du podium des électriques en juillet 2026 et menace Tesla

Renault s'empare du podium des électriques en juillet 2026 et menace Tesla

Jean-Manuel Caparros nommé à la tête du marketing de Volkswagen VU

Jean-Manuel Caparros nommé à la tête du marketing de Volkswagen VU

Essai Volkswagen ID.3 Neo : copie améliorée

Essai Volkswagen ID.3 Neo : copie améliorée

Laisser un commentaire

cross-circle