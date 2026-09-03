Le groupe Volkswagen va-t-il supprimer la marque Seat ?

C’est la question à laquelle les dirigeants du groupe Volkswagen n’ont jamais vraiment répondu : existe-t-il un avenir pour Seat ? Depuis l’émergence de Cupra, la marque espagnole joue clairement les seconds rôles au sein du groupe, sans le moindre nouveau modèle pour animer sa gamme et surtout sans proposition électrique.

Selon le journal allemand Wirtschaftswoche, le conseil d’administration du groupe pourrait se prononcer dès sa prochaine réunion du 4 septembre 2026 en faveur de la fin de la marque espagnole. Cette dernière pourrait disparaître à très brève échéance, au plus tard fin 2029.

Des volumes de plus en plus faibles

Cette décision, si elle venait à être confirmée, traduit les grandes difficultés actuellement rencontrées par le groupe Volkswagen, en quête d’importantes économies. Le licenciement de plusieurs dizaines de milliers de salariés et la fermeture d’usine étaient jusqu’ici les principales pistes qui avaient été envisagées.

L’arrêt d’une marque telle que Seat constituerait certainement un séisme d’une plus grande ampleur. Mais au regard de la chute de ses volumes, la marque était depuis longtemps exposée à une décision aussi radicale.

En 2025, Seat n’a été à l’origine que de 257 400 immatriculations dans le monde (-17 %), là où sa marque sœur, Cupra, a écoulé 328 800 voitures. Les perspectives étaient qui plus est bouchées pour Seat, avec un plan produit inexistant. La marque devait composer ces derniers mois avec un énième restylage de l’Ibiza et de l’Arona.