Vincent Teutsch prend la direction générale de Volkswagen Group Retail France

Volkswagen Group Retail France (VGRF) a nommé Vincent Teutsch au poste de directeur général. Désigné par l’associé unique de la société le 22 juin 2026, il est entré en fonction le 18 juillet. Il succède à Stéphane Orna, directeur général de VGRF depuis 2020, dont le mandat a pris fin le 17 juillet 2026.

Avant cette nomination, Vincent Teutsch occupait les fonctions de directeur général adjoint chargé des opérations de VGRF. Il avait auparavant dirigé le pôle Luxe du distributeur, notamment les activités des marques Porsche et Bentley. Son parcours lui confère ainsi une connaissance directe des activités et du réseau de distribution du groupe.

Ce changement de direction doit marquer le début d’une nouvelle phase de croissance pour VGRF. Il devrait également s’accompagner d’un remaniement plus large de l’ensemble du pôle de distribution détenu par le groupe Volkswagen en France.

VGRF distribue les différentes marques du constructeur auprès des particuliers et des professionnels, à travers ses activités de vente de véhicules neufs et d’occasion, ainsi que d’après-vente.

En 2025, le groupe de distribution a livré 35 200 véhicules neufs, soit 13,9 % des 252 980 immatriculations enregistrées par les marques du groupe Volkswagen en France. VGRF a également commercialisé 22 000 véhicules d’occasion. Son activité après-vente a généré un chiffre d’affaires de 285 millions d’euros.