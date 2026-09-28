Volkswagen poursuit la recomposition de sa gamme électrique avec l’ID. Tiguan

Mises de côté avec le développement de l’électrique, les appellations historiques retrouvent leurs lettres d’or chez Volkswagen. En témoigne le remplacement début 2027 des ID.4 et ID.5 par l’ID. Tiguan.

Volkswagen présentera l'ID. Tiguan en première mondiale au salon de l'automobile de Paris. ©Volkswagen

Avec Polo et Golf, Tiguan est l’appellation qui incarne le plus l’histoire récente de Volkswagen. Le SUV est actuellement le modèle le plus vendu par le constructeur dans le monde, mais c’est aussi le modèle le plus vendu au niveau du groupe.

Or, avec le développement de l’électrique, Volkswagen a eu l’idée malheureuse de se passer d’un tel potentiel commercial, préférant sur le même segment, celui des C-SUV, se lancer avec les ID.4 et ID.5, respectivement en 2021 et 2022.

Le Tiguan thermique et hybride reste au catalogue

Avec la suite que l’on connaît désormais. Les résultats commerciaux n’ont pas été à la hauteur des attentes. Si le duo ID.4/ID.5 a malgré tout été à l’origine de plus de 950 000 livraisons cumulées, nul doute que le constructeur visait davantage au lancement.

Afin de maximiser ses chances dans l’électrique, Volkswagen a désormais décidé d’associer le nom de Tiguan à sa gamme ID. Comme il vient de le faire avec la Polo et en attendant peut-être, un jour, la Golf. Ce tout nouveau modèle, l'ID. Tiguan donc, est annoncé pour début 2027.

Le Tiguan actuel poursuivra sa carrière en parallèle, en thermique et en hybride rechargeable. Le potentiel est encore là avec plus d’un million de ventes en 2025, contre 163 400 pour les ID.4 et ID.5.

"Plus de 8,3 millions de Tiguan produits témoignent de la force de ce nom de modèle et de la confiance qui lui est associée, confie Thomas Schäfer, directeur général de la marque Volkswagen. Avec l'ID. Tiguan, nous transposons cette promesse produit dans l'avenir électrique."

"Ce modèle 100 % électrique, poursuit le dirigeant, s'appuie sur les atouts de ce best-seller et offre un design haut de gamme, un espace généreux, une utilisation intuitive et des technologies innovantes."

Première mondiale à Paris

L’ID. Tiguan devrait être un modèle totalement nouveau, contrairement à l'ID.3 Neo lancée plus tôt dans l'année qui résultait d'un profond restylage de l'ID.3. Par ailleurs, Volkswagen ne précise pas à ce stade si la déclinaison fastback incarnée par l’ID.5 sera reconduite. Les premiers clichés diffusés ne plaident pas en ce sens.

Nous en saurons plus lors de la première mondiale de l'ID. Tiguan qui aura lieu début octobre prochain, lors du Mondial de l’Auto de Paris.