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Constructeurs

Luca Parasacco nommé responsable de Free2move eSolutions et Charge

Publié le 30 septembre 2026

Par Damien Chalon
< 1 min de lecture
Stellantis annonce la nomination de Luca Parasacco au poste de responsable des opérations commerciales de Free2move eSolutions et Free2move Charge pour l’Europe élargie, à compter du 1er octobre 2026. Il est rattaché à Maurizio Zuares.
Luca Parasacco
Luca Parasacco occupe de nouvelles fonctions au sein du groupe Stellantis. ©Stellantis

Après avoir dirigé les activités de Maserati en Europe, Luca Parasacco est invité à prendre de nouvelles fonctions au sein du groupe Stellantis. Il est nommé responsable des opérations commerciales de Free2move eSolutions et Free2move Charge pour l’Europe élargie. Cette prise de fonction est effective à compter du 1er octobre 2026.

 

Sa feuille de route consistera à accompagner la prochaine phase de développement commercial des deux entités dédiées à la recharge des véhicules électriques, en poursuivant l’enrichissement de leur offre. Ajoutons qu’il est rattaché désormais à Maurizio Zuares, directeur des opérations commerciales de Stellantis en Europe.

 

Mathilde Lheureux, qui occupait jusque-là la fonction confiée à Luca Parasacco, va à présent se consacrer à son rôle d’AI Hub Leader pour l’Europe élargie, sous la responsabilité d’Emanuele Cappellano.

 

"Elle pilotera ainsi la transformation liée à l’intelligence artificielle dans la région et son déploiement à grande échelle, afin de créer de nouvelles opportunités et d’accroître la valeur générée par l’IA", précise le groupe.

 

Elle conserve en parallèle la responsabilité globale de l’activité véhicules électriques au sein de la Business Unit Product Development & Technology – Software.

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