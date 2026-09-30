Geely Auto France se renforce à la communication et au BtoB

David Dumont, Thomas Mesnil et Linda Benzid rejoignent les rangs de Geely Auto France. Ils viennent renforcer les équipes marketing et BtoB.

Linda Benzid rejoint Geely Auto France en tant que responsable grands comptes. ©Geely

Geely Auto France se renforce à des postes clés. Le constructeur chinois, dont les opérations dans l’Hexagone ont débuté le 28 avril 2026, accueille trois nouvelles recrues pour compléter ses effectifs.

David Dumont, 46 ans, rejoint l’équipe marketing et communication de Guillaume Calvar au poste de brand & communication manager. Il connaît bien le secteur automobile pour avoir évolué chez Nissan France et Mitsubishi Motor France.

Il a participé dernièrement à la mise en place des stratégies marketing des marques BtoB du groupe Faubourg, comme Carrosity, marketplace dans l’univers de la carrosserie, ou Traxall, spécialiste du fleet management.

Guillaume Calvar accueille également Thomas Mesnil (49 ans) dans son équipe, au poste de responsable des relations presse. Il a collaboré pour de nombreuses marques en France comme Volvo, Honda, DFSK, Leapmotor et récemment Cadillac.

Renfort au BtoB

"La marque évolue à un rythme inédit depuis son lancement officiel en France. Communication et événements accompagnent le développement du réseau, et des ventes ; les défis sont permanents et je suis fier de pouvoir compter sur des personnes expérimentées pour les relever ensemble", réagit Guillaume Calvar à ces arrivées.

Geely Auto France accueille également Linda Benzid dans ses rangs, cette fois-ci au sein de son équipe commerciale. Elle arrive en tant que responsable grand compte, en charge du développement des ventes aux entreprises et loueurs longue durée. Elle évolue sous la responsabilité de Vincent Tintrelin, Fleet Sales Manager.

"Le canal des ventes flottes et sociétés est crucial sur notre marché, souligne Thomas Léonard, directeur commercial et développement réseau. Il est naturellement appelé à prendre un poids croissant dans les résultats de Geely en France et nous devons nous adresser à nos interlocuteurs avec une équipe professionnelle et expérimentée. Je suis certain que Linda et Vincent sauront prendre en main efficacement ce volet du business."