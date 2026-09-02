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Constructeurs

Pierre Faures rejoint les équipes de Geely France au poste de responsable des ventes

Publié le 2 septembre 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Geely Auto France renforce son organisation commerciale avec la nomination de Pierre Faures en tant que responsable des ventes nationales. Son périmètre couvrira le pilotage de la performance commerciale, l’animation du réseau, le développement du retail et l’accompagnement des distributeurs.
Pierre Faures rejoint Geely Auto France en tant que responsable des ventes nationales.
Pierre Faures rejoint Geely Auto France en tant que responsable des ventes nationales. ©Geely Auto

Dans le cadre de l’accélération de son développement sur le marché hexagonal, la filiale française du chinois Geely Auto a annoncé la nomination de Pierre Faures au poste de responsable des ventes nationales.

 

Il rejoint l’équipe commerciale dirigée par Thomas Léonard, directeur des ventes et du développement réseau de la marque, avec pour mission d’accompagner sa montée en puissance et le déploiement du réseau de distribution en France.

 

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Pierre Faures dispose d’une expérience construite au sein de plusieurs environnements internationaux et de marques automobiles majeures. Son parcours comprend notamment plusieurs responsabilités au sein d’Infiniti, avant de rejoindre Volkswagen Group France, où il occupait récemment des fonctions en business development. Ces expériences lui ont permis de développer une connaissance approfondie des enjeux de la distribution automobile, du développement commercial et des différents canaux de vente.

 

Pilotage de la performance commerciale

 

Sous la responsabilité de Thomas Léonard, Pierre Faures aura notamment pour objectif de contribuer au développement de la performance commerciale de Geely Auto France, en étroite collaboration avec le réseau de distributeurs.

 

Son périmètre couvrira notamment le pilotage de la performance commerciale, l’animation du réseau, le développement des ventes et l’accompagnement des distributeurs, avec une attention particulière portée à la qualité de l’exécution et à la satisfaction client.

 

"L’arrivée de Pierre est une excellente nouvelle pour Geely Auto France. Son expérience de l’industrie automobile, sa connaissance du développement commercial et sa culture réseau vont nous permettre de renforcer encore notre accompagnement auprès de nos distributeurs […]", a déclaré Thomas Léonard.

 

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"Je suis très heureux de rejoindre Geely Auto France à ce moment particulier de son développement. Le projet est ambitieux, les produits sont compétitifs et le potentiel de développement de la marque sur le marché français est considérable […]", a indiqué de son côté Pierre Faures.

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