Stellantis va suspendre temporairement la production de trois usines en France

Stellantis va procéder à plusieurs arrêts temporaires de production dans ses sites industriels français. Dans l’usine de Sochaux (25), l’activité sera suspendue du 23 au 30 octobre 2026. À Rennes (35), l’arrêt interviendra du 22 au 30 octobre prochain, tandis que le site de Mulhouse (68) cessera sa production du 15 au 30 octobre 2026.

La décision a été annoncée aux représentants du personnel lors d’un CSE organisé ce mardi 29 septembre 2026 dans les sites industriels concernés. D’après Stellantis, ces arrêts temporaires sont liés aux difficultés rencontrées par l’usine de batteries d’ACC, dont la production de cellules peine à monter en cadence. Le site, situé à Billy-Berclau (62), ne permet donc pas actuellement de fournir des volumes suffisants pour les versions "long range" des véhicules électriques produits par le groupe Stellantis.

"Nous dépendons aujourd’hui d’ACC pour les batteries long range et nous ne pouvons pas les remplacer par celles d’un autre fournisseur. La production est donc orientée en fonction de la priorité des commandes, Peugeot et DS passant avant Citroën", explique Xavier Chardon, patron de Citroën.

Le constructeur précise que la demande pour ces versions à grande autonomie reste très forte, notamment auprès de la clientèle professionnelle, et dépasse donc actuellement les capacités d'approvisionnement.

Éviter la constitution de stocks

Face à ces contraintes d'approvisionnement, Stellantis se voit contraint d’adapter temporairement son programme de production afin de rester en phase avec les besoins du marché et d'éviter la constitution de stocks de véhicules.

Pour rappel, en début d’année 2026, la marque Peugeot annonçait des délais de livraison de près d'un an pour son e-3008 long range, fabriqué dans l’usine de Sochaux, à l’instar de son grand frère, l'e-5008.

La situation est sensiblement la même pour le Citroën ë-C5 Aircross, produit dans l’usine de Rennes, dont la version long range est en cours de déploiement commercial sur plusieurs marchés.

En revanche, pour l’usine de Mulhouse, l’arrêt temporaire de production n’est pas lié aux problèmes d’approvisionnement des batteries ACC. Le site fabrique en effet les Peugeot 308 et 408, qui ne proposent pas de versions à grande autonomie. La situation est donc directement liée à la vie des deux véhicules, dont les générations actuelles seront prochainement remplacées.