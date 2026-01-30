Peugeot e-3008 et e-5008 grande autonomie : des délais qui freinent les ventes

Plus de 700 km d’autonomie. Voici ce que promet Peugeot pour son e-3008 "grande autonomie". Une proposition parmi les plus attractives du marché, a fortiori sur le segment phare des C-SUV. Or, force est de constater que cette promesse de rouler sur une longue distance sans recharger tarde à prendre son envol commercial.

Ce retard à l’allumage n’est pas du fait de Peugeot, mais de son partenaire ACC, chargé de fournir les batteries de 97 kWh équipant l’e-3008. Idem pour le e-5008. L’industriel peine à monter en cadence et donc à produire en quantité suffisante. Pour la marque au lion, cela se traduit par des délais de livraison potentiellement rédhibitoires pour les clients, notamment sur le marché des flottes. Selon nos informations, certaines entreprises auraient décidé d’enlever ces deux versions de leur car policy.

Jusqu'à un an d'attente

Dans une circulaire commerciale datée du 28 novembre 2025, le directeur de Peugeot France, Lionel Ehrhard, indiquait que "pour toute nouvelle commande, la date de livraison prévisionnelle est […] fixée au 30 septembre 2026. Les commandes déjà enregistrées seront quant à elles honorées au cours du premier semestre 2026". Soit un délai supérieur à 10 mois.

Sur le configurateur en ligne de la marque, les versions grande autonomie sont annoncées avec un délai de livraison de onze mois. Il nous a même été rapporté par un acteur du marché BtoB que les équipes commerciales de Peugeot communiquaient même sur un délai d’au moins un an.

Dans les flottes, un tel temps d’attente pose problème. "Pour une partie des conducteurs, c’est bien trop long, ils veulent recevoir leur voiture électrique le plus rapidement possible pour bénéficier des nouvelles règles sur les avantages en nature. Là, cela veut dire qu’ils vont payer très cher en AEN pendant un an encore, ça les rebute", glisse cet expert.

Ils ont potentiellement entre les mains une voiture thermique, confiée par leur employeur après le 1er février 2025, qui les expose en effet à des avantages en nature salés. "Nous prenons évidemment des commandes sur les 3008 et 5008 à longue autonomie, confie le spécialiste du BtoB, mais nous prévenons systématiquement nos clients sur le fait que les délais vont être longs."

Versions alternatives

Si pour certains, attendre un an leur voiture reste acceptable, d’autres n’ont pas vraiment d'alternatives. L’e-5008 est l’un des seuls modèles électriques à proposer sept places, sauf à descendre d’une catégorie pour aller sur un ë-C3 Aircross ou à opter pour un modèle électrique non écoscoré synonyme d’AEN maximum.

L’autre alternative est de commander une autre version électrique. Les e-3008 et e-5008 ont en effet plusieurs cartes dans leur manche. Les versions dotées de la batterie de 73 kWh fournie par BYD sont livrables beaucoup plus rapidement, mais leur autonomie est moindre, de l’ordre de 527 km pour l’e-3008.

"Les entreprises sont devenues plus habiles dans la gestion de leurs catalogues, elles le font évoluer très régulièrement et peuvent sortir un modèle à tout moment. Concernant les 3008 et 5008, certains vont déréférencer les modèles longue autonomie pour privilégier les autres versions électriques qui sont malgré tout performantes", analyse notre spécialiste.

Stellantis pousse d’ailleurs en ce sens. Joël Verany, directeur du BtoB pour l’Europe élargie du constructeur, invite les clients à tester les autres propositions électriques susceptibles de répondre tout autant à leurs besoins. "Tous n’ont pas la nécessité d’avoir des modèles à 700 km d’autonomie, ce que nous proposons de démontrer en mettant à leur disposition un pool de véhicules", avance-t-il.

Toujours pas de grande batterie pour le C5 Aircross

Pour ce qui est des versions longue autonomie, il estime que le délai d’un an reste "un horizon acceptable en BtoB, mais nous travaillons évidemment pour qu’il se réduise". Preuve que le sujet est un problème au sein du groupe, la batterie de 97 kWh d’ACC n’est toujours pas disponible sur les autres modèles devant en bénéficier.

Cela concerne l’Opel Grandland, pourtant commercialisé depuis plus d’un an, et du tout nouveau Citroën C5 Aircross. Les clients doivent ici se contenter de la batterie de 73 kWh. Sur le C-SUV aux chevrons, elle procure une autonomie de 520 km, contre 680 km pour la batterie ACC fabriquée en France. "Nous ne souhaitons pas ouvrir les commandes à ce stade, il faut éviter d’être déceptifs", nous est-il confirmé. Aucune date de commercialisation n'est avancée à ce jour.

Stellantis temporise et se voit donc contraint de mettre entre parenthèses sa promesse de grande autonomie sur ces modèles. Signalons que le DS N° 8 échappe à cette restriction, mais la demande promet d’être bien moindre en raison du positionnement haut de gamme du véhicule. Sur le configurateur de DS Automobiles, il faut néanmoins compter là aussi sur un délai d’au moins 10 mois.

Toujours est-il que le constructeur paye le prix fort de cette contrainte technique. Sur le marché BtoB, Peugeot n’a livré que 2 089 exemplaires du e-3008 en 2025, toutes batteries confondues, contre 9 760 unités pour Renault avec le Scenic E-Tech. Skoda a également fait mieux avec l’Elroq (3 213) et l’Enyaq (2 133), idem pour Volkswagen avec l’ID.4 (2 899).