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Constructeurs

Leapmotor dépasse les 1 000 points de vente en Europe 

Publié le 23 septembre 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Porté par son partenariat avec Stellantis, Leapmotor continue d’étoffer son réseau européen. La marque chinoise compte désormais 1 020 points de vente dans 36 pays, dont 147 en France. 
Distribution Leapmotor Stellantis
En septembre 2026, Leapmotor annonce avoir dépassé les 1 000 points de vente. ©Leapmotor-Stellantis

Leapmotor franchit un nouveau cap en Europe. En effet, en septembre, le constructeur chinois de la galaxie Stellantis annonce avoir dépassé les 1 000 points de vente sur le Vieux Continent (1 020 pour être précis).

 

Sur ce total européen, la France en compte 147. Pour rappel, la marque est présente dans 36 pays, de l’Islande à la Bulgarie, ou encore à Malte.

 

Selon le communiqué de Leapmotor, son réseau couvre désormais 80 % de la région Europe. Ce maillage territorial situerait les clients européens à une distance moyenne de 22 minutes en voiture du point de vente le plus proche. L’objectif affiché par la marque est d’assurer l’accès aux services de vente, d’entretien et d’assistance.

 

Leapmotor dépasse les 100 000 livraisons en août 2026

 

"Cette expansion rapide est rendue possible grâce à la coentreprise stratégique entre Leapmotor International et Stellantis", rappelle la marque chinoise, qui profite du réseau du groupe aux 14 marques. Leapmotor annonce également que les dernières ouvertures de sites ont eu lieu en Norvège et dans les Balkans, et que de nouvelles implantations sont programmées d’ici la fin de l’année 2026.

 

Essai Leapmotor B03X : le prix ne pardonne pas tout

 

Le constructeur annonce également avoir vendu 103 129 véhicules en août 2026. Il s’agit du deuxième mois consécutif durant lequel l’entreprise dépasse le seuil des 100 000 livraisons à l’échelle mondiale.

 

Au cours du mois d’août 2026, la région Europe a représenté 27 % des livraisons mondiales du constructeur, constituant la part la plus importante enregistrée par ce marché dans les ventes globales de la marque.

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