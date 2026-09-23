Stéphane Priami prend la présidence de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
Publié le 23 septembre 2026
À partir du 1er novembre 2026, Stéphane Priami deviendra président de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM), après en avoir été le directeur général depuis 2020. Il succédera ainsi à Jérôme Grivet, actuel directeur général délégué de Crédit Agricole SA. Sa fonction de directeur général sera, elle, reprise par Christophe Vandenkoornhuyse, qui prendra à cette date la direction opérationnelle de CAPFM.
Stéphane Priami rejoint le Crédit Agricole en 1987 et occupe ensuite plusieurs fonctions au sein du groupe. Nommé directeur général France de Crédit Agricole Consumer Finance en 2013, il devient en 2020 directeur général de l’entité, devenue Crédit Agricole Personal Finance & Mobility en 2024. Depuis 2025, il est également en parallèle directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge des banques et des services à l’international.
De son côté, Christophe Vandenkoornhuyse intègre le groupe Crédit Agricole en 2003, au sein de Finaref (crédit à la consommation), puis participe en 2009 à la création de GAC-Sofinco en Chine.
Il occupe ensuite plusieurs fonctions au sein du groupe, notamment chez Crédit Agricole Payment Services et Crédit Agricole Leasing & Factoring. Nommé directeur général adjoint de la Caisse régionale Anjou-Maine en 2020, il devient par la suite directeur général de Crédit Agricole Immobilier en octobre 2025.
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