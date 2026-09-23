Stéphane Priami prend la présidence de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

Publié le 23 septembre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Après six années à la direction générale de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM), Stéphane Priami en deviendra le président le 1er novembre 2026. Il cédera alors sa place à Christophe Vandenkoornhuyse, qui prendra les commandes opérationnelles de l’entité.

Stéphane Priami sera promu président de CAPFM le 1er novembre 2026. ©CAPFM

À partir du 1er novembre 2026, Stéphane Priami deviendra président de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM), après en avoir été le directeur général depuis 2020. Il succédera ainsi à Jérôme Grivet, actuel directeur général délégué de Crédit Agricole SA. Sa fonction de directeur général sera, elle, reprise par Christophe Vandenkoornhuyse, qui prendra à cette date la direction opérationnelle de CAPFM. Claire Cano-Houllier rejoint Crédit Agricole Personal Finance & Mobility Stéphane Priami rejoint le Crédit Agricole en 1987 et occupe ensuite plusieurs fonctions au sein du groupe. Nommé directeur général France de Crédit Agricole Consumer Finance en 2013, il devient en 2020 directeur général de l’entité, devenue Crédit Agricole Personal Finance & Mobility en 2024. Depuis 2025, il est également en parallèle directeur général adjoint de Crédit Agricole SA, en charge des banques et des services à l’international. De son côté, Christophe Vandenkoornhuyse intègre le groupe Crédit Agricole en 2003, au sein de Finaref (crédit à la consommation), puis participe en 2009 à la création de GAC-Sofinco en Chine. Il occupe ensuite plusieurs fonctions au sein du groupe, notamment chez Crédit Agricole Payment Services et Crédit Agricole Leasing & Factoring. Nommé directeur général adjoint de la Caisse régionale Anjou-Maine en 2020, il devient par la suite directeur général de Crédit Agricole Immobilier en octobre 2025.

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