Claire Cano-Houllier rejoint Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

La cofondatrice de Hiflow, Claire Cano-Houllier, a été recrutée par le groupe bancaire. Crédit Agricole Personal Finance & Mobility a décidé de lui confier le portefeuille des nouvelles activités de mobilité et de services.

Claire Cano-Houllier prend des responsabilités chez Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. ©Hiflow

Claire Cano-Houllier compte désormais dans les effectifs de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility. Selon un communiqué diffusé le 7 janvier 2026, elle a rejoint les rangs du groupe bancaire en qualité de responsable des nouvelles activités de mobilité et de services.

D'aucuns seront surpris de cette annonce, tant Claire Cano-Houllier incarnait Hiflow, la société de service de logistique automobile. Elle en a été la cofondatrice et la codirigeante depuis 2012 avec son associé, Idris Hassim. Ensemble, ils ont notamment été lauréats de plusieurs prix d'innovation au fil des évolutions du concept.

Claire Cano-Houllier poursuivra donc sa route chez l'actionnaire principal de Hiflow. Elle gardera un œil sur le développement de l'entreprise. Dans ses nouvelles attributions, elle reportera directement à Vincent Carré, directeur des services de mobilité de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.

Riche de son expérience de l’entrepreneuriat, la nouvelle cadre de CAPFM aura pour rôle de développer des projets et des offres de services à destination des clients de la filiale du Crédit Agricole. À la suite de son départ, Hiflow n'a pas encore communiqué sur son nouvel organigramme.