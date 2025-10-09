Avec Hiflow, Leasys lance son service de transport sur mesure

Publié le 9 octobre 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le loueur longue durée, coentreprise entre Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, annonce sa collaboration avec Hiflow. Leasys et son partenaire lancent un nouveau service de livraison de véhicules sur mesure.

Leasys et Hiflow lancent un nouveau service de livraison de véhicules sur mesure. ©Leasys

Offrir plus de flexibilité à ses clients. Leasys vient de signer un partenariat avec Hiflow, spécialiste de la livraison de véhicules. Les deux entreprises lancent ainsi un nouveau service de livraison sur mesure, dans l’objectif de rendre plus flexible et de simplifier la logistique des points de vente. "Avec ce nouveau service, nous souhaitons offrir à nos clients une expérience fluide et adaptée à leurs besoins. En s’appuyant sur l’expertise éprouvée d’Hiflow, nous apportons une réponse concrète aux évolutions du marché et renforçons notre promesse de proximité et de simplicité", se réjouit Igor Dumas, directeur général de Leasys France. Leasys nomme Antoine Delautre comme directeur général par intérim Ainsi, les clients de la coentreprise entre Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility (CAPFM) peuvent désormais choisir le lieu de livraison de leur véhicule neuf. Celle-ci peut être réalisée partout en France métropolitaine, que ce soit à domicile ou sur le site de leur choix. Les deux partenaires précisent qu’il est également possible d’organiser le transport retour d’un véhicule à restituer. "Notre expertise et notre vaste réseau de chauffeurs nous permettent de proposer une solution de livraison sur mesure, efficace et parfaitement intégrée, qui répond aux attentes de flexibilité et de service du marché actuel", affirme Laura Peterschmitt, directrice générale adjointe d'Hiflow. Rappelons que Crédit Agricole Personal Finance & Mobility est également actionnaire d’Hiflow. L’expert en logistique compte plus de 10 000 chauffeurs indépendants actifs dans son réseau.

