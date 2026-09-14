Stellantis prépare à Hordain la prochaine génération de ses utilitaires

Publié le 14 septembre 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Le site Stellantis d’Hordain, dans le Nord, va bénéficier d’un investissement significatif afin de préparer l’arrivée de la prochaine génération de l’utilitaire appelée à succéder au K0. Une somme d’un milliard d’euros est avancée.

Stellantis prépare le terrain en vue du lancement du remplaçant de son utilitaire K0. ©Stellantis

Stellantis prépare le terrain pour sa future génération de l'utilitaire léger appelée à succéder à l'actuel K0. Le remplaçant des Peugeot Expert, Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro et Toyota Proace va prochainement être à l’origine d’un investissement significatif dans l’usine d’Hordain (59), son site de production. Selon l’agence Bloomberg, le groupe pourrait investir plus d’un milliard d’euros dans la modernisation de l'outil de production dédié à ce véhicule utilitaire léger. Toujours selon Bloomberg, cette enveloppe couvrirait à la fois la modernisation du site mais aussi des dépenses de recherche et développement réalisées dans d'autres implantations françaises."Si la nouvelle se concrétise […], alors c'est une bonne nouvelle", a réagi auprès de l'AFP Laurent Oechsel, délégué syndical central CFE-CGC Stellantis, le syndicat majoritaire. Selon nos informations, le remplacement du K0 interviendra en 2030. Ce futur utilitaire adoptera une plateforme inédite, qui devrait logiquement faire la part belle à l’électrique. La génération actuelle du K0 aura alors officié pendant 14 ans au catalogue du constructeur. Son lancement remonte à 2016. Stellantis Pro One passe à l’offensive et renouvellera sa gamme d’utilitaires à partir de 2029 Hordain, centre de production des fourgons de taille moyenne L’usine d’Hordain constitue le principal centre européen de Stellantis pour les utilitaires de taille moyenne. En 2025, le site aurait produit 150 999 véhicules, soit environ 620 à 630 unités par jour. Le site comptait 2 643 salariés organisés en trois équipes. Environ deux tiers de la production concernaient les utilitaires proprement dits et un tiers les versions destinées au transport de passagers. Le site dispose aussi d’un CustomFit Center consacré aux transformations et aux aménagements. Selon les données publiées à l’été 2026, un véhicule sur deux passerait par cet atelier. Cette activité est importante pour la rentabilité du site, car elle permet de livrer directement des véhicules adaptés aux besoins des artisans, des entreprises, des flottes ou des services publics.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.