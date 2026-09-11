Guillaume de Raffin promu directeur remarketing et Flex d’Ayvens France

Ayvens France annonce l’arrivée de Guillaume de Raffin au poste de directeur remarketing et Flex. Il succède à Thibaut Carpentier, qui devient directeur général de la filiale du loueur en Algérie.

Guillaume de Raffin rejoint les rangs d'Ayvens France. ©Ayvens

Ayvens France tient son nouveau directeur du remarketing et de son entité Flex de location moyenne durée. Il s’agit de Guillaume de Raffin. Il remplace poste pour poste Thibaut Carpentier, qui vient d’être nommé directeur général d’Ayvens Algérie.

Guillaume de Raffin évolue dans les rangs du loueur longue durée depuis 2022. Il a successivement été secrétaire général pour le hub de l’Europe centrale et de l’Est puis directeur régional des risques et de la conformité pour la zone Allemagne, Espagne, Autriche et Suisse.

Avant cela, il officiait pour le compte de la Société générale. Il est entré en 2012 à l’inspection générale jusqu’à intégrer en 2018 le comité de direction de l’inspection générale de l’audit et du développement en qualité d’inspecteur principal.

Dans ses nouvelles fonctions chez Ayvens, Guillaume de Raffin est rattaché au nouveau président de la filiale française, Philippe Valigny. Il aura la responsabilité de poursuivre la digitalisation des parcours et l’automatisation des processus.

"La nomination de Guillaume de Raffin s’inscrit pleinement dans notre ambition de poursuivre la transformation de nos activités et de renforcer notre excellence opérationnelle, dans un marché automobile en pleine évolution", déclare Philippe Valigny.

Guillaume de Raffin entend pour sa part mettre son expérience "au service de la digitalisation et de l’automatisation des processus afin de continuer à simplifier nos méthodes de travail, tout en renforçant notre capacité à répondre de manière toujours plus pertinente aux besoins de nos clients".