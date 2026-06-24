Philippe Valigny devient président d’Ayvens France, Jérôme Conrad promu
Publié le 24 juin 2026
Ayvens France s’apprête à changer de président. Au 1er septembre 2026, Philippe Valigny succèdera à Jérôme Conrad, qui occupait cette fonction depuis septembre 2024.
Philippe Valigny est fort d’un long parcours au sein du loueur longue durée, qu’il a rejoint en 2004. Il a successivement été directeur général en Roumanie (2004-2008), directeur général en Ukraine (2008-2012) puis directeur général en Turquie et directeur régional (Turquie, Grèce, Egypte, Roumanie, Bulgarie) de 2012 à 2016.
Jérôme Conrad promu
Plus récemment, il a évolué en qualité de directeur général du Maroc et de directeur régional (Algérie, Maroc, Portugal) de 2016 à 2020, puis en tant que directeur général d’Ayvens en Italie à compter de 2020. Un poste qu’il occupera jusqu’au 31 août.
"Je me réjouis d’aller à la rencontre de l’ensemble des collaborateurs, de nos clients et de nos partenaires, pour poursuivre avec eux le développement d’Ayvens France et renforcer son rôle de référence sur le marché de la mobilité en France ", déclare le nouveau président d’Ayvens France.
De son côté, Jérôme Conrad deviendra directeur sous-régional du groupe Ayvens. Il conservera en parallèle son poste de président du Sesamlld.
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