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Constructeurs

L'ID. Polo booste les commandes de Volkswagen France

Publié le 2 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Sur le seul mois de septembre 2026, l'ID. Polo a enregistré 5 215 commandes, soit 42,7 % des 12 000 engrangées par Volkswagen. La citadine électrique a battu un record datant de mars 2019.
ID. Polo Volkswagen
La Volkswagen ID. Polo a enregistré 5 215 commandes en septembre 2026. ©Volkswagen

La fourmi engrange avant l'hiver. En effet, depuis l'ouverture des commandes au printemps 2026, la Volkswagen ID. Polo a déjà totalisé 10 022 signatures.

 

Sur le seul mois de septembre 2026, la citadine électrique en réalise même plus de la moitié avec 5 215 commandes enregistrées dans le réseau, alors que le modèle ne faisait pas partie du leasing social. Mais la marque propose toutefois son modèle à partir de 239 euros/mois.

 

VW indique que ce volume de commandes est même un record. L'ID. Polo efface ainsi des tablettes la Polo qui avait atteint 4 816 unités mensuelles en mars 2019.

 

Sur l'ensemble du mois, VW France indique avoir enregistré 12 000 commandes.

 

Essai Volkswagen ID. Polo : de retour au premier rang

 

Il faut dire que le marché des véhicules électriques a pris une tout autre dimension depuis quelques semaines.

 

En septembre 2026, la part des VE a bondi à 41,7 %, avec 65 243 mises à la route. Depuis le début de l'année, ils atteignent 31,4 %, avec 387 342 unités.

 

Dans ce contexte porteur, l'ID. Polo va faire du bien à Volkswagen qui n'est pas à la hauteur du marché. La marque recule de 3,3 % au global (sur un marché à +4,1 %) et dans le seul domaine électrique, elle progresse mais moins que l'ensemble du marché.

 

Dopés par les aides, les véhicules électriques battent des records

 

Ainsi, Volkswagen a totalisé 2 602 immatriculations de VE en septembre 2026, certes en croissance de 58,3 % alors que le marché VE a bondi de 108,3 % !

 

VW est la 6e marque dans l'univers VE. Sa cousine Skoda l'a même devancée sur le mois avec 2 660 unités (+108,1 %).

 

Depuis janvier, la trajectoire de VW est meilleure avec 20 900 VE, en croissance de 75,1 %, sur un segment en hausse de 79,2 %. La marque tchèque est derrière avec 16 367 unités (+107,1 %).

 

57 % des commandes de septembre en VE

 

Mais gageons que l'arrivée de l'ID. Polo, puis de l'ID. Cross et de l'ID. Tiguan en 2027, devraient permettre de changer la trajectoire de la marque.

 

Jusqu'ici les VE représentent 32,3 % des ventes en septembre et 27,4 % au cumul, alors qu'ils ont pesé pour 57 % des 12 000 commandes enregistrées en septembre.

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