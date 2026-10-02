L'ID. Polo booste les commandes de Volkswagen France

La fourmi engrange avant l'hiver. En effet, depuis l'ouverture des commandes au printemps 2026, la Volkswagen ID. Polo a déjà totalisé 10 022 signatures.

Sur le seul mois de septembre 2026, la citadine électrique en réalise même plus de la moitié avec 5 215 commandes enregistrées dans le réseau, alors que le modèle ne faisait pas partie du leasing social. Mais la marque propose toutefois son modèle à partir de 239 euros/mois.

VW indique que ce volume de commandes est même un record. L'ID. Polo efface ainsi des tablettes la Polo qui avait atteint 4 816 unités mensuelles en mars 2019.

Sur l'ensemble du mois, VW France indique avoir enregistré 12 000 commandes.

Il faut dire que le marché des véhicules électriques a pris une tout autre dimension depuis quelques semaines.

En septembre 2026, la part des VE a bondi à 41,7 %, avec 65 243 mises à la route. Depuis le début de l'année, ils atteignent 31,4 %, avec 387 342 unités.

Dans ce contexte porteur, l'ID. Polo va faire du bien à Volkswagen qui n'est pas à la hauteur du marché. La marque recule de 3,3 % au global (sur un marché à +4,1 %) et dans le seul domaine électrique, elle progresse mais moins que l'ensemble du marché.

Ainsi, Volkswagen a totalisé 2 602 immatriculations de VE en septembre 2026, certes en croissance de 58,3 % alors que le marché VE a bondi de 108,3 % !

VW est la 6e marque dans l'univers VE. Sa cousine Skoda l'a même devancée sur le mois avec 2 660 unités (+108,1 %).

Depuis janvier, la trajectoire de VW est meilleure avec 20 900 VE, en croissance de 75,1 %, sur un segment en hausse de 79,2 %. La marque tchèque est derrière avec 16 367 unités (+107,1 %).

57 % des commandes de septembre en VE

Mais gageons que l'arrivée de l'ID. Polo, puis de l'ID. Cross et de l'ID. Tiguan en 2027, devraient permettre de changer la trajectoire de la marque.

Jusqu'ici les VE représentent 32,3 % des ventes en septembre et 27,4 % au cumul, alors qu'ils ont pesé pour 57 % des 12 000 commandes enregistrées en septembre.