Dopés par les aides, les véhicules électriques battent des records 

Les immatriculations de véhicules électriques battent des records. Représentant à elles seules 41,7 % des immatriculations en septembre 2026, les voitures à batterie ont permis au marché d’atteindre une hausse de 11,6 %, à 156 629 véhicules.

Les modèles électriques, actuellement biberonnés par les aides et poussés par le contexte d’envolée des prix des carburants expliquent cette dynamique. "Les particuliers, soutenus par le leasing social et le bonus certificats d'économies d'énergie (CEE), sont le premier moteur de cette dynamique", explique ainsi Marie-Laure Nivot, responsable de l'analyse du marché automobile au cabinet AAA Data, à l’AFP.

Ces incitations financières permettent "de vraiment faire en sorte que le marché (de l'électrique) s'installe" et au marché automobile dans son ensemble de se maintenir, analyse la PFA auprès de l’agence de presse. Elle ajoute toutefois que cette situation "sous-entend aussi que le véhicule électrique dépend des aides à l'achat".

Au total, 387 342 véhicules électriques ont été immatriculés au cours des neuf derniers mois, affichant une croissance de 79,2 % par rapport à la même période en 2025. Avec une part de marché de 31,4 %, il s’agit de la principale motorisation mise à la route depuis un an.

Trois marques portent le marché électrique

Sur les 62 243 voitures électriques mises à la route en septembre, près de 50 % sont portées par trois marques. Renault s’affiche en tête avec 15 418 modèles immatriculés. Une fois de plus, le best-seller de la marque au losange est représenté par la Renault 5, avec 5 224 voitures livrées dans cette motorisation (en hausse de 105,9 % par rapport au même mois en 2025), suivie de près par la Twingo E-Tech, avec 4 988 modèles immatriculés. Elles représentent respectivement des parts de marché de 3,3 % et 3,2 %.

Tesla, de son côté, arrive à la deuxième place des marques ayant vendu le plus de véhicules électriques. Le constructeur américain revient sur le devant de la scène sur le marché de l’électrique avec 9 038 véhicules mis à la route en septembre 2026. L’immense majorité de ses immatriculations est portée par le Model Y, avec 8 183 unités livrées sur le mois, en croissance de 61,9 % par rapport à septembre 2025. Le modèle prend 5,8 % de part de marché. En ce qui concerne l’autre modèle de la marque, la Model 3, 855 voitures ont été immatriculées, en hausse de 15,9 %.

Peugeot prend la troisième place sur ce mois de septembre 2026 pour cette motorisation, avec 7 123 modèles immatriculés. Avec 3 274 unités mises à la route sur le mois, la 208 dans sa version électrique connaît une croissance de 180,5 % par rapport à l’année dernière. Elle prend ainsi une part de marché de 2,1 %. Le 3008 électrique est le deuxième modèle électrique le plus immatriculé de la marque au lion en septembre, avec 1 643 unités mises à la route, en croissance de 446,3 % par rapport à l’année dernière.

Pour ces deux modèles, l’électrique représente plus de la moitié des ventes par rapport aux autres motorisations (MHEV/essence pour la 208 et MHEV/PHEV pour le 3008). Le 2008 arrive, pour sa part, à la troisième place, avec 1 217 immatriculations dans sa version électrique en septembre (+175,3 % par rapport à 2025).