Lucid débarque en France avec des tarifs très haut de gamme

Lucid fera ses débuts sur le marché français à l’occasion du Mondial de l’Auto 2026. La marque américaine de véhicules haut de gamme y exposera sur son stand sa berline Air et son SUV Gravity, deux modèles 100 % électriques aux tarifs pouvant dépasser les 250 000 euros.

Dans sa version haut de gamme, la Lucid Air, une grande berline 100 % électrique, sera commercialisée en France à partir de 252 900 euros. ©Lucid

Lucid prépare son arrivée en France. Le constructeur de véhicules haut de gamme entend profiter de la prochaine édition du Mondial de l’Auto, qui se déroulera du 12 au 18 octobre 2026, à Paris Expo Porte de Versailles, pour présenter sa gamme au public français.

Sur son stand situé dans le hall 7.1, la marque américaine exposera sa berline Air et son SUV Gravity, deux modèles 100 % électriques dont les modalités de commande et de disponibilité seront communiquées ultérieurement. En revanche, on connaît déjà leurs tarifs pour le marché français.

Deux modèles aux tarifs très élevés

Lucid débutera donc ses opérations en France avec l’Air, une berline 100 % électrique disponible en quatre versions. La première, baptisée Pure, constitue l’entrée de gamme et revendique jusqu’à 831 km d’autonomie WLTP grâce à une batterie de 88 kWh, pour une consommation annoncée à 11,8 kWh/100 km. Son ticket d’entrée est fixé à 86 900 euros.

Proposée en transmission intégrale, la déclinaison Air Touring peut quant à elle parcourir jusqu’à 780 km, pour des tarifs débutant à 100 900 euros. Vient ensuite l’Air Grand Touring, facturée à partir de 131 900 euros, dont l’autonomie atteint jusqu’à 960 km.

Enfin, la version Air Sapphire affiche des performances dignes d’une supercar avec ses 1 251 ch et un 0 à 100 km/h abattu en deux secondes. Capable de réaliser jusqu’à 694 km entre deux recharges, il faudra en revanche débourser 252 900 euros pour s’offrir ses services.

De son côté, le SUV Gravity démarre à 95 900 euros en version Touring. Cette dernière développe 568 ch et dispose d’une batterie de 89 kWh qui lui offre jusqu’à 545 km d’autonomie WLTP.

En ce qui concerne la recharge, Lucid annonce que cette version de son SUV est capable de récupérer jusqu’à 400 km en 23 minutes. On retrouve ensuite la déclinaison Touring Plus, commercialisée à partir de 99 900 euros, qui permet d’accueillir jusqu’à sept passagers.

Facturée à partir de 120 900 euros, la version Gravity Grand Touring développe 839 ch et est capable de réaliser un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes.

Dans cette configuration, le SUV peut parcourir jusqu’à 739 km grâce à une batterie de 123 kWh, et est capable de recharger 400 km en seulement 14 minutes.

Enfin, au sommet de la gamme se situe le Grand Touring Ultimate, dont la dotation est enrichie, pour des tarifs débutant à 148 900 euros.