Lucid Motors s'implante en France avec l'aide d'Emil Frey

Depuis quelque temps, Emil Frey France diversifie ses activités d'importateur en accompagnant des marques étrangères à s'installer sur le marché français. Cela a été le cas en juillet 2025 avec la signature d'un contrat-cadre avec le chinois BAIC qui, aujourd'hui, n'a toujours pas de réalité concrète, et plus récemment, de la marque de moto Norton, fabriquée par le constructeur indien TVS.

Cette fois-ci, c'est avec l'américain Lucid Motors qu'Emil Frey France a signé un partenariat pour une commercialisation de la marque en France. "L'importateur fournira des services opérationnels sur mesure et facilitera la mise en place d'infrastructures de distribution, tandis que le constructeur conserve la responsabilité de sa marque et de sa stratégie commerciale", a indiqué Emil Frey France dans un communiqué. Pour l'instant, les deux acteurs n'ont communiqué aucune information sur une date de commercialisation ni sur la composition du réseau.

Lucid attend le salon de l'Automobile de Paris où il exposera ses deux modèles, la berline Air et le SUV Gravity, deux modèles du segment E 100 % électriques. La Lucid Air dispose d'une gamme allant de 442 à 1 251 ch avec une autonomie de 700 à 960 km. Côté tarif, elle commence à 85 900 euros en Allemagne pour finir à plus de 250 000 euros.

Capable d'accueillir jusqu'à sept personnes, le Gravity affiche de son côté une puissance allant de 568 à 839 ch et une autonomie de 740 km. En Allemagne, sa gamme commence à partir de 94 900 euros.

Moins de 16 000 voitures en 2025

Pour rappel, Lucid Motors, rival en son temps de Tesla, est née dans la Silicon Valley en 2007. Détenu par un fonds saoudien (à hauteur de 57 % du capital), le constructeur fait figure de niche dans l'industrie automobile.

En 2025, la marque a livré seulement 15 841 voitures à travers le monde, un niveau comparable à celui de Ferrari, principalement aux États-Unis, son premier marché. Sur le premier semestre 2026, le constructeur annonce environ 7 000 voitures, dont un peu plus de 300 en Europe. Outre l'Allemagne, la marque est présente en Suisse, en Norvège et aux Pays-Bas.