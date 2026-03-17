Lucid nomme son premier distributeur en Europe

Toutes les nouvelles marques ne viennent pas de Chine. Certaines viennent d’outre-Atlantique. À l’image de Lucid. Le constructeur américain de voitures électriques, très discret pour l’heure sur le Vieux Continent, annonce la nomination de son premier distributeur indépendant en Europe.

Il s’agit du groupe allemand Wackenhut, dont le siège est basé à Nagold, dans le Bade-Wurtemberg. Il distribue actuellement les marques Mercedes-Benz, Aston Martin, Smart et Skoda via un total de onze points de vente.

Deux sites d'ici l'été

À compter du 30 mars 2026, le distributeur accrochera le panneau Lucid à Baden-Baden, non loin de la frontière française. Il fera de même à Stuttgart dans le courant de l’été. D’autres sites pourraient également voir le jour ultérieurement.

"Nous entamons une nouvelle phase du développement de Lucid en Europe et nous sommes ravis de lancer cette nouvelle stratégie de distribution avec Wackenhut, un partenaire qui partage notre ambition de dynamiser activement la croissance de Lucid sur l'un de nos marchés les plus importants : l'Allemagne", déclare Lawrence Hamilton, président de Lucid Europe.

Deux modèles au catalogue

Le constructeur américain va continuer à opérer en parallèle avec ses propres structures, les Lucid Studios, à Munich, Francfort, Düsseldorf et Hambourg. Le tout avec deux modèles au catalogue, la grande berline Air et le SUV Gravity.

"Avec deux modèles à notre actif, le moment est venu de développer nos capacités de vente et de service après-vente grâce à des partenariats avec des concessionnaires de renom et expérimentés tels que Wackenhut, poursuit Lawrence Hamilton. Nous sommes impatients de faire découvrir l'expérience Lucid à davantage de conducteurs à travers l'Europe dans un avenir proche".