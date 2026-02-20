Les motos Norton reviennent sur le marché français avec Emil Frey France

L'indien TVS Motor Company, fabricant des motos anglaises Norton, va s'appuyer sur l'expertise d'Emil Frey France pour distribuer ses modèles en France.

La marque anglaise de deux-roues Norton, détenue par le constructeur indien TVS Motor Company, va s'appuyer sur Emil Frey France pour sa distribution dans l'Hexagone. ©AdobeStock

Deux ans après avoir annoncé leur intention de coopérer sur l’importation des produits de TVS Motor Company en France, Emil Frey France et le constructeur indien de deux-roues franchissent une nouvelle étape. Les deux groupes viennent de signer un partenariat autour d’un modèle hybride, destiné à accélérer le développement des marques TVS et Norton Motorcycles sur le marché hexagonal.

Dans ce nouveau schéma, le cinquième acteur mondial du deux-roues reprend en direct l’activité d’importation via une structure dédiée en France. En parallèle, il s’appuiera sur l’expertise opérationnelle de la branche import d’Emil Frey France. L’objectif ? Combiner contrôle industriel et agilité commerciale dans un environnement de plus en plus réglementé et concurrentiel.

Concrètement, Emil Frey France mettra à disposition un ensemble de services couvrant les principaux leviers du développement d’une marque, à savoir la logistique des véhicules neufs et l'homologation, le marketing et les relations presse, le développement du réseau de distribution et le stockage ainsi que la logistique des pièces détachées et accessoires.

Un positionnement inédit pour Emil Frey

Pour Emil Frey France, ce partenariat illustre l’évolution de son métier d’importateur. Le groupe ne se positionne ni comme un importateur officiel classique, ni comme un distributeur exclusif, mais comme un partenaire de services modulables.

Pierre Guignot, directeur général des activités import du groupe, revendique un contrat "agile" et sur mesure, adapté aux besoins spécifiques du constructeur indien. Une approche qui confirme la stratégie d’Emil Frey : capitaliser sur sa connaissance fine du marché français pour accompagner des marques internationales dans leur phase de conquête.

Un marché stratégique

Avec près de 2,8 millions de deux-roues motorisés en circulation et une dynamique soutenue sur les segments urbains et premium, la France représente un enjeu clé pour TVS Motor Company. Le constructeur entend y consolider la notoriété de sa gamme tout en relançant l’aura historique de Norton.

"Après le lancement de notre première filiale en Italie et notre entrée dans trois nouveaux pays européens au début de l’année 2026, il était essentiel pour nous de nous adosser à un partenaire de tout premier plan pour aborder le troisième marché européen, a tenu à rappeler Peyman Kargar, président en charge des activités de TVS Motor Company Ltd à l'international. Ce partenariat stratégique constitue une étape clé de notre développement en Europe et reflète notre ambition de bâtir une présence durable sur des marchés majeurs."

Ce n'est pas la première fois qu'Emil Frey France développe ce type de partenariat. L'été dernier, le groupe avait signé avec le chinois BAIC un partenariat assez similaire.